В России рота солдат устроила бунт и отказалась ехать воевать против Украины, – журналист

Российские военнослужащие все чаще отказываются ехать на войну против Украины. Они бояться пополнить ряды мертвых оккупантов.

Об этом рассказал журналист Роман Цимбалюк в Facebook. Подобные случаи фиксируются в самых разных регионах России.

"Одна из рот 21-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 12128, Тоцкое-2, Оренбургская обл.) в полном составе, включая командира, отказалась от убытия на территорию Украины", – пишет журналист.

В разговорах со своими близкими российские оккупанты действительно признаются, что несут большие потери и жалуются, что военное командование обещало им большие заработки, но обмануло.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля в Украине было ликвидировано уже 23 800 российских оккупантов. Около 300 из них были уничтожены в течение минувших суток. Вражеская армия также несет большие потери военной техники.