У оккупантов паника из-за Чернобаевки: массово идут в отказ. Аудиоперехват СБУ

Российские оккупанты массово отказываются идти в наступление на Херсонском направлении. Особенно их пугает поселок Чернобыевка, где их используют в качестве "пушечного мяса".

Об этом говорится в перехваченном Службой безопасности Украины телефонном разговоре командира батальона Вооруженных сил Российской Федерации с командиром роты, прибывшим с пополнением так называемой "Донецкой Народной Республики" (чтобы послушать аудио, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!". Они тут стояли, их послали туда, на Чернобаевку. Они отказались, уехали в другую сторону и говорят: "Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?!!", и началась паника", – жалуется захватчик из "ДНР".

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Он говорит, что после бегства россиян только 5 из 20 человек нового пополнения из "ДНР" согласились идти в атаку. А чтобы убедить других, российский командир прибег к лжи: убедил их, что якобы солдаты будут обороняться, а не наступать.

Как сообщал OBOZREVATEL, каждый раз после успешного удара ВСУ по аэродрому в Чернобаевке оккупанты снова свозят туда свою военную технику. Из-за такого нелогичного поведения "второй армии мира" уже появилось большое количество мемов.

Впервые позиции россиян в Чернобыевке были разгромлены еще 27 февраля. После удара ВСУ оккупанты сгребли остатки сгоревшей техники и поставили на то же место новые вертолеты.

7 марта на этом месте украинцы уничтожили еще около 30 вертолетов, а 16 марта стало известно об уничтожении еще семи боевых вертолетов российской армии.

Всего насчитывается 17 успешных ударов ВСУ по российским позициям в Чернобаевке.

В свою очередь российские солдаты в перехваченных разговорах с родными и знакомыми жалуются, что военное командование обещало им большие заработки, но обмануло. Они призывают своих приятелей не ехать на войну в Украину. Также россияне жалуются, что по сравнению с Сирией в Украине они попали в настоящий ад.