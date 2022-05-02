'Держают чуть ли не до расстрела': оккупанты массово отказываются идти в бой на Харьковщине. Аудиоперехват

Российские захватчики под Изюмом Харьковской области массово отказываются идти в новое наступление. За неисполнение приказа их командование грозит расстрелом.

Об этом говорится в перехвате очередного телефонного разговора оккупанта, опубликованного СБУ. Он пожаловался, что российских солдат заставляют идти на передовую, прямо под огонь украинской артиллерии (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца новости).

"Мы, короче... отказались от этой ху*ни, понял? И нас здесь держат вообще жестко, чуть ли не до расстрела. Мы хотим уехать, а нас не отправляют. Он говорит: нам сказали вас расстрелять", – рассказал военный РФ .

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"Они прямо на передовую отправляют, в самую ж*пу. И нас на мясо... А там сидит чисто артиллерия... а под артиллерию лезть – это вообще п**дец", – объяснил причины отказа оккупант.

Стоит отметить, что о расстрелах "своих" оккупанты говорят уже не впервые. В ранее перехваченном СБУ разговоре россиянин рассказал, что офицеры оккупационной армии РФ начали расстреливать своих солдат, чтобы заставить их воевать против Украины. Они признаются, что их подчиненные полностью деморализованы и хотят вернуться домой.

Как сообщал OBOZREVATEL, перехват СБУ свидетельствует о том, что российские оккупационные войска продолжают нести значительные потери в войне против Украины. Один из рашистов пожаловался, что ангары "забиты" телами солдат РФ. В то же время командование сбрасывает их прямо на кучу, даже не идентифицируя.