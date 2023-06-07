В России из-за отравления сидром умерло уже 30 человек: количество пострадавших достигает 100, среди них есть подростки

В России из-за отравления напитком "Мистер Сидр" умерло уже 30 человек в нескольких регионах. А общее количество пострадавших составляет 96 человек. Кроме того, среди них есть подростки.

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Более 70 человек были госпитализированы. В Самарской области от отравления сидром умерли семеро, еще двое в Нижегородской области и один человек - в Удмуртии. При этом больше всего пострадала Ульяновская область. Там от отравления этим напитком с 4 июня умерли 20 человек и более 50 человек были госпитализированы, сообщают росСМИ.

"Состояние пострадавших в настоящее время тяжелое и средней степени тяжести. Ситуацию держим на контроле. Благодаря слаженной работе врачей у ряда пациентов наблюдается положительная динамика", - сообщили в департаменте здравоохранения одной из областных администраций.

Власти Ульяновской области заявили, что напиток "Мистер сидр", который производится самарской компании ООО "Анди", поставлялся в кегах объемом 30 литров и продавался на разлив. После этого, Росалкогольрегулирование объявило о блокировке оборота продукции "Анди" на всей территории страны.

Также, по факту отравления людей были возбуждены уголовные дела по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

А Следственный комитет России сообщил, что в рамках расследования уголовного дела задержан владелец ООО "Анди" – 32-летний предприниматель Анар Гусейнов. Суд в Ульяновске заключил его под стражу.

Кроме подростков, врачи также выхаживают беременную пациентку. Ее здоровью ничего не угрожает.

Отмечается, что пострадавшие жаловались на тошноту, рвоту, сильные головные боли, рези в животе, судороги, мерцание мушек перед глазами и потерю зрения.

"Покупала сидр в магазине разливного пива недалеко от дома. В принципе, я редко знакомлюсь с такими алкогольными напитками. Просто был праздник Троица, как бы повод, приобрела 1,5 литра, выпила максимум 0,5. Почувствовала себя плохо и оставшийся напиток вылила. Начал болеть желудок, потом начало клонить в сон. Ехали из деревни домой, в машине меня укачивало, тошнило, я засыпала и просыпалась. Болел желудок очень сильно, прямо горел", – рассказала одна из пациенток Ульяновской больницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 5 июня в Ульяновской области девять человек скончались из-за сидра, купленного в магазине. Еще одна 16-летняя девочка находится в реанимации.