В России девять человек скончались из-за сидра, купленного в магазине

В Ульяновской области России девять человек скончались из-за сидра, купленного в магазине. Еще одна 16-летняя девочка находится в реанимации.

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Об этом сообщают российские СМИ. Инцидент с отравлением произошел с 3 на 4 июня.

Шесть человек были доставлены в городскую больницу в тяжелом состоянии, но спасти их не удалось. От выпитого алкоголя пострадала также 16-летняя девочка, которая сейчас находится в реанимации.

Кроме того, 4 июня в доме на улице Гвардейской был обнаружен труп девушки, которая даже не успела обратиться в больницу. Перед смертью погибшие пили один напиток — яблочный сидр "Мистер Сидр".

По предварительной информации, сидр все они приобрели в российской сети магазинов "Территория пива". Продукция поставлялась от предпринимателя из Самарской области.

Мэр Димитровграда Андрей Большаков призвал горожан воздержаться от приобретения и распития алкогольных напитков. По его словам, продукцию сейчас изымают из торговых точек.

Теперь инцидент занимается следственным комитетом.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты продолжают нести небоевые потери. Сразу 12 российских захватчиков были доставлены в больницу в Сватово после отравления самогоном, пятеро из них скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на второй год полномасштабной войны увеличилась доля теневого рынка подакцизной продукции. Бюджет каждый год недополучает десятки миллиардов гривен в ситуации острого дефицита. В то же время хорошо известны и компании, которые производят и сбывают без уплаты акцизов алкогольную и табачную продукцию, и чиновники, отвечающие за это.