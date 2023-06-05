newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

В России девять человек скончались из-за сидра, купленного в магазине

Ольга Ганюкова
Новости России
2 минуты
4,7 т.
В России девять человек скончались из-за сидра, купленного в магазине

В Ульяновской области России девять человек скончались из-за сидра, купленного в магазине. Еще одна 16-летняя девочка находится в реанимации.

Видео дня

Об этом сообщают российские СМИ. Инцидент с отравлением произошел с 3 на 4 июня.

Шесть человек были доставлены в городскую больницу в тяжелом состоянии, но спасти их не удалось. От выпитого алкоголя пострадала также 16-летняя девочка, которая сейчас находится в реанимации.

Кроме того, 4 июня в доме на улице Гвардейской был обнаружен труп девушки, которая даже не успела обратиться в больницу. Перед смертью погибшие пили один напиток — яблочный сидр "Мистер Сидр".

В России девять человек скончались из-за сидра, купленного в магазине

По предварительной информации, сидр все они приобрели в российской сети магазинов "Территория пива". Продукция поставлялась от предпринимателя из Самарской области.

Мэр Димитровграда Андрей Большаков призвал горожан воздержаться от приобретения и распития алкогольных напитков. По его словам, продукцию сейчас изымают из торговых точек.

Теперь инцидент занимается следственным комитетом.

В России девять человек скончались из-за сидра, купленного в магазине
В России девять человек скончались из-за сидра, купленного в магазине
В России девять человек скончались из-за сидра, купленного в магазине

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты продолжают нести небоевые потери. Сразу 12 российских захватчиков были доставлены в больницу в Сватово после отравления самогоном, пятеро из них скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на второй год полномасштабной войны увеличилась доля теневого рынка подакцизной продукции. Бюджет каждый год недополучает десятки миллиардов гривен в ситуации острого дефицита. В то же время хорошо известны и компании, которые производят и сбывают без уплаты акцизов алкогольную и табачную продукцию, и чиновники, отвечающие за это.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!