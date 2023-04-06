В России идет борьба за власть, но…: Денисенко дал прогноз, могут ли устроить переворот в Кремле

В стране-агрессоре России продолжается борьба за власть. Однако переворот в РФ теоретически возможен, но практически вряд ли произойдет.

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Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко. Он объяснил, что переворот могут осуществить только силовики – армия или ФСБ.

"По состоянию на данный момент ни Шойгу, ни Патрушев не собираются устраивать никаких переворотов. Именно поэтому никаких полковников Путин не пробует поднимать и тасует существующую на данный момент колоду генералов. Именно поэтому никого не увольняют и ситуация в элитах остается относительно стабильной. Путин очень боится создавать места напряжения, где были бы оскорблены высокопоставленные влиятельные силовики, которые могли бы что-то устроить", – пояснил Денисенко.

Он добавил, что это главная причина, по которой никто не был уволен ни после затопления крейсера "Москва", ни после "бавовны" на Крымском мосту, ни после ликвидации пропагандистского военкора Владлена Татарского. Путин пробует сейчас консервировать систему. Однако, по словам Денисенко, она все равно будет разваливаться, но еще некоторое время ему будет удаваться ее удерживать.

Борьба за власть в РФ ведется давно и будет продолжаться. Но о каком-либо преемнике Путине пока речь не идет.

"Путин принял решение: из Кремля он выйдет только вперед ногами. Поэтому ни о каком преемнике с момента так называемой революции в Казахстане он не думает", – пояснил Денисенко.

Он добавил, что глава Чечни Рамзан Кадыров не желает быть преемником.

"Он хотел вырваться из Чечни и быть в ситуативном тандеме с Пригожиным и руководителем Росгвардии Золотовым. Как только он понял, что у него ничего не получается, он отполз в сторону, и его засунули обратно в Чечню. И, думаю, ближайшие месяцы он будет там находиться", – рассказал исполнительный директор Украинского института будущего.

В то же время у основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сейчас ключевая задача – удержаться на плаву, и он понимает, что если не будет генерировать инфоповоды, то его могут серьезно подвинуть. Но у него есть особый козырь: невероятное влияние в Африке, которого никто в РФ не имеет.

В свою очередь, первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко понимает, что выиграть выборы он вряд ли сможет. Он подмял под себя всю региональную политику, сейчас курирует 48 губернаторов, но при этом понимает, что пока входит в ближайшее окружение Путина.

"Он вместе с Грефом (председатель Сбербанка. – Ред.), Мишустиным (премьер-министр РФ. – Ред.) и Набиуллиной (председатель Центробанка РФ. – Ред.), по сути, создали отдельную "башню" Кремля. Они умные, очень хитрые, системные, молодые – возможно, одни из самых больших врагов, которых мы недооцениваем. Но их кандидат на преемника – это Мишустин. […] Но они будут рассматриваться как преемники после политической или физической смерти Путина", – резюмировал Денисенко .

Стоит отметить, что после поражения в войне против Украины Россию ждет неизбежная смена власти. Однако уже сейчас российские элиты занимаются подготовкой бунта против диктатора Владимира Путина.

Напомним, экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что война в Украине закончится только тогда, когда президент страны-агрессора России Владимир Путин поймет, что его армия проиграла на поле боя и больше не может воевать. При этом наше государство должно получить гарантию безопасности.

Ранее сообщалось, что выступление диктатора Владимира Путина перед Федеральным собранием РФ 21 февраля не стало большой радостью для его ближайшего окружения. Особенно расстроенным вышел из зала секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Как сообщал OBOZREVATEL, кремлевский диктатор стал замкнутым, молчаливым, нелюдимым, а на официальные встречи все чаще выпускают его двойников.

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