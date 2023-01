В России готовят военные реформы в 2023 году, Путин пытается найти виновного в провалах – ISW

Российский диктатор Владимир Путин ищет козла отпущения за то, что база оборонной промышленности его страны пытается решить технические и технологические проблемы с военной техникой и вооружением. Он также сохраняет нереалистичные ожидания относительно ее способности быстро восполнить потери в войне против Украины.

Украинская разведка подтвердила, что на этом фоне высшее военное руководство РФ готовится к серьезным военным реформам в 2023 году. С этим соглашается американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), хотя там считают, что агрессору будет сложно быстро, если вообще возможно, провести запланированные изменения.

Путин раскритиковал базу оборонной промышленности РФ

Аналитики отметили, как на заседании кабинета министров 11 января Путин публично раскритиковал вице-премьера Дениса Мантурова за невыполнение госзаказов предприятиями авиационной промышленности. Он заявил, что некоторые предприятия еще не получили госзаказы на 2023 год, не нанимают дополнительный персонал и не готовятся увеличивать объемы производства для потенциальных заказов в будущем.

Кремлевский лидер даже прервал объяснение Мантурова о том, что министерство уже подготовило проекты заказов для гражданской и военной промышленности, в результате чего министр признал, что Россия не выпустила часть документов для производителей самолетов, которые бы одобрили госфинансирование их проектов. Путин утверждал, что директора предприятий сообщили ему, что не получали госзаказов в нынешних "условиях" в России, и призвал Мантурова "не валять дурака". И хотя тот попытался смягчить требование, заявив, что министерство "постарается сделать все возможное", глава РФ сказал, что ему не следует стараться изо всех сил, а вместо этого выполнить задачу в течение месяца. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков позже преуменьшил значение ссоры, назвав ее "нормальным рабочим процессом".

В ISW же уверены, что этот инцидент, вероятно, является частью продолжающейся информационной кампании Кремля, направленной на повышение имиджа Путина как лидера военного времени.

"Кремль мог бы вырезать это разногласие из своей официальной стенограммы (как он часто делает для большинства встреч Путина, которые тщательно редактируются и инсценируются), но предпочел предать гласности резкий ответ Путина, возможно, для того, чтобы назвать других официальных лиц в Кремле в качестве виновных в проблемах российской оборонно-промышленной базы и, возможно, для угроз другим должностным лицам", – указали эксперты.

Они напомнили, что Путин стал чаще появляться на публике, в том числе посещать предприятия оборонной промышленности, в декабре и январе, несмотря на то, что ранее ограничивал свои действия на протяжении всей войны против Украины. Считается, что он также пытается смягчить критику российских блогеров по поводу отсутствия передовой военной техники и неспособности России поставить перед своей военно-промышленной базой задачу обеспечения военных действий. Некоторые частные производители вооружений тоже критиковали Кремль за то, что он не смог заключить какие-либо государственные контракты с их фирмами, подкрепляя свою критику дискурсом блогеров.

Кремль готовится к серьезным военным реформам в 2023 году

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Украины бригадный генерал Алексей Громов заявил 12 января, что российское военное руководство планирует увеличить численность личного состава армии до 1,5 млн человек (примерно с 1,35 млн на сентябрь 2022 года) и сформировать не менее 20 новых воинских частей в 2023 году. По мнению украинской разведки, это свидетельствует о намерениях Кремля вступить в долгосрочное противостояние и подготовке к ведению широкомасштабных боевых действий.

Громов констатировал значительные потери России в личном составе, вооружении и технике, указал на последствия международных санкций и отметил, что структурные недостатки российского военного аппарата уменьшили возможности страны-агрессора по формированию вооруженных сил и, в конечном счете, вызвали сомнения относительно того, смогут ли они осуществить эти реформы в сроки, которые не разглашаются.

Заявления Громова прозвучали на следующий день после того, как министерство обороны РФ объявило о крупной реструктуризации структуры высшего командования для своих операций в Украине, и предполагают, что российский военный аппарат в целом участвует в согласованной кампании по реформированию и реструктуризации многочисленных тактических, оперативных и стратегических аспектов.

В ISW также ранее сообщали, что министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил увеличить численность вооруженных сил и сформировать 17 новых маневренных дивизий.

"Неясно, какие дополнительные три дивизии Громов имеет в виду. По нашим оценкам, минобороны РФ неуклонно отменяет реформы Сердюкова 2008 года (которые были направлены на рационализацию российских сухопутных войск и переход к бригадной структуре), восстанавливая маневренные дивизии в российских военных округах с 2013 года, но Кремль вряд ли осуществить эти реформы в сроки, соответствующие войне. Реструктуризация высших командных структур в сочетании с усилиями по расширению военной базы в 2023 году позволяют предположить, что РФ создает условия для долгосрочных согласованных действий против Украины. Минобороны РФ также может возлагать весьма нереалистичные надежды на собственную способность быстро реструктурировать свои сухопутные войска", – констатировали аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад в РФ назначили Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой оккупационных войск. По мнению аналитиков ISW, это указывает на готовность Путина вести затяжную войну против Украины, а также является попыткой улучшения образа российского командования и минобороны, подвергающихся критике из-за неудач захватчиков на фронте.

