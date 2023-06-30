В России две женщины избили девушку за 'обольстительный' купальник: очевидцы снимали все на видео, но не вступились

В России две женщины избили хрупкую соотечественницу из-за слишком откровенного купальника. Драка произошла на одном из пляжей Ярославля.

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Примечательно, что никто из свидетелей избиения, в ходе которого россиянки избивали девушку, в том числе, и ногами, не вмешался в происходящее, предпочитая снимать драку на телефоны. Об этом сообщает российский паблик Travel News, посвященный путешествиям и отдыху.

"Извините, мы не смогли пройти мимо. На пляже "Техас" в Ярославле девушку избили из-за купальника. Как пишут СМИ, двух корпулентных дам чрезвычайно возмутил вид стройной молодой девушки, которая надела "развратный купальник". После сделанного ей замечания произошёл словесный конфликт, который быстро перерос в рукоприкладство. Ну и по классике, никто не заступился, все снимали хайповую разборку", – отмечено в сообщении.

На видео крупная россиянка подлетает к худенькой соотечественнице в откровенном купальнике. Она бьет жертву по голове, хватает ее за волосы и швыряет на землю. С громкими криками и ненормативной лексикой зачинщица драки "добивает" лежащую на земле россиянку, которую тщетно пытается защитить подруга.

После этого к девушке подбегает еще одна россиянка, чьи параметры тоже сложно назвать близкими к современным эталонам красоты, и начинает избивать ее ногами.

Примечательно, что зачинщицы драки на пляж пришли с маленькими детьми, однако это никак не удержало их ни от драки, ни от использования матерных слов.

В полиции Ярославля факт драки подтвердили.

"Заявление от пострадавшей поступило, по данному факту проводится проверка", – заявили там.

Впрочем, по данным некоторых российских пабликов, откровенный купальник мог быть не единственной причиной жестокого избиения. Они публикуют видео, снятое компанией девушек, одну из которых избили россиянки, до драки. Подруги развлекаются, выпивают и знакомятся с мужчинами, отдыхающими на этом же пляже. Те угощают новых знакомых шашлыком.

"Щас пойдём к ч*ркобазам стрелять шашлык... Нам отдали весь шашлык, какие-то хачёвни", – рассуждает девушка, которая вскоре подвергнется нападению.

"Появились видосы с обстановкой перед конфликтом на пляже в Ярославле. Оказывается, тётям-ср*кам не понравилось, что их мужики подарили избитой тянке (от японского "тян", употребляется в значении "девушка", "красивая девушка". – Ред.) шашлык", – предполагает один из популярных пропагандистских пабликов РФ.

По данным этого паблика, у пострадавшей диагностировали сотрясение мозга.

Напомним, ранее стало известно, что в России хакеры остановили работу провайдера, обслуживающего нефтяные месторождения и воинские части. Хакерская группа, взявшая на себя ответственность за "разрушение ИТ-инфраструктуры по всей стране", заявила о связях с ЧВК "Вагнер" и анонсировала новые удары.

Кроме того, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что ФСБ получила приказ физически ликвидировать главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.