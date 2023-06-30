В России связанные с ЧВК 'Вагнер' хакеры остановили работу провайдера, обслуживающего нефтяные месторождения и воинские части

В России хакеры остановили работу крупного провайдера "Дозор-Телепорт", обслуживающего нефтяные месторождения и воинские части российской армии. Сеть "Дозор" не работает с 23:00 28 июня (по московскому времени).

Видео дня

Ответственность за "разрушение IT-инфраструктуры по всей стране" взяла на себя группа хакеров, связанная с ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает "Русская служба ВВС".

Согласно сообщению, о кибератаке на российского оператора спутниковой связи "Дозор-Телепорт", обслуживающего, в том числе, государственные компании РФ, заявила ранее неизвестная группа хакеров.

"В сообщениях, появившихся в их свежесозданном телеграм-канале, говорится, что этот провайдер "обслуживает линии электропередач, нефтяные месторождения, воинские части МО РФ, ФСБ, пенсионный фонд и многие другие проекты, включая северный торговый флот и Билибинскую АЭС", и часть его спутниковых терминалов была выведена из строя. По данным международного проекта Internet Outage Detection and Analysis (IODA), который отслеживает перебои с интернетом в разных странах мира, сеть "Дозор" не работает с 23:00 среды по Москве", – пишет "Русская служба ВВС".

Заявление упомянутой группы хакеров подтвердил глава американской компании Kentik Даг Мадори. Эта компания специализируется на анализе работы интернета и мониторинге сетей.

При этом хакеры, взявшие на себя ответственность за прекращение работы "Дозор-Телепорт", заявили о своих связях с ЧВК "Вагнер".

"Эта хакерская группа, как произносит голос в одном из постов в телеграм-канале, связывает себя с ЧВК "Вагнер". "Мы берем на себя ответственность за разрушение IT-инфраструктуры по всей стране", – добавляет голос", – пишет издание.

Украинский блогер Евгений Истребин уточнил, что Telegram-канал хакеров, в котором было заявлено об атаке, был создан 28 июня. В сообщении, появившемся на канале, отмечено, что "действующее военное руководство не снято с должностей", а "Вагнер выгнали из зоны СВО и России".

"Вы решили с нами поиграть? Это зря... Это только начало, продолжение еще будет", — сказано в обращении анонимных хакеров.

Напомним, ранее "униженный" Путин попал на обложку The Economist. Авторы статьи, посвященной подведению итогов бунта "вагнеровцев" 23-24 июня, назвали российского диктатора "головорезом, который промахнулся" и сравнили Россию с преступной группировкой.

"Бунт" Пригожина, по мнению авторов статьи, обнажил несостоятельность Путина выполнить свою главную обязанность – защитить государство, которым он управляет. Это, вместе со ставшими ранее очевидными неспособностью диктатора превратить Россию во что-то большее, чем поставщика углеводородов, а также его поражения в Украине, в конечном итоге может привести к краху путинского режима.