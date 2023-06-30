Буданов заявил, что ФСБ получила задачу убить Пригожина, и указал на нюанс с 'переворотом' в РФ

После попытки вооруженного мятежа в России ФСБ получила задачу ликвидировать его организатора, владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. На подготовку операции по ликвидации уйдет некоторое время, в то же время остается открытым вопрос, решатся ли сотрудники российской спецслужбы выполнить приказ.

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Об этом в интервью американскому журналисту Говарду Альтману заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он отметил, что анализировать последствия мятежа для России пока сложно, потому что события оказались очень кратковременными, однако он, по меньшей мере, нанес урон российским ВКС и убрал самую боеспособную российскую силу – ЧВК "Вагнер" – из Украины.

По словам Буданова, Кремль решил ликвидировать Пригожин физически. Сделать это поручено Федеральной службе безопасности РФ.

"Мы знаем, что задача убить Пригожина поручили ФСБ. Будут ли они успешны в этом? Время покажет. Так или иначе, все потенциальные покушения на убийство не будут быстрыми. Им понадобится определенное время, чтобы разработать подходящие подходы и достичь этапа, когда они будут готовы к масштабной операции. Но я хотел бы подчеркнуть, что это большой открытый вопрос. Удастся ли им это осуществить? Решатся ли они выполнить этот приказ?" – сказал Буданов.

Начальник военной разведки Украины признался: известие о начале мятежа в России очень улучшило его настроение.

"Любые действия, направленные на дестабилизацию внутри России, полезны для Украины, поэтому у меня было хорошее настроение", ― сказал он.

В то же время, о намерениях осуществить попытку переворота в России в ГУР МОУ имели информацию достаточно давно.

"Мы не можем говорить об их серьезном влиянии [на войну России против Украины], поскольку все эти события продолжались очень короткий период времени. Впрочем, был нанесен определенный вред военно-космическим силам РФ. Во-вторых, мы не ожидаем появления ЧВК "Вагнер" в Украине как отдельного субъекта, выполняющего собственные операции. И я считаю, что этот фактор для нас достаточно важен", ― заявил начальник ГУР МО Украины, напомнив, что наемники "Вагнера" показали себя более мощной боевой силой, чем армия государства -агрессора.

Также Буданов уточнил, что в результате короткого бунта Пригожина были уничтожены 8 российских военных авиасудов, в том числе воздушный защищенный командный пункт на базе самолета ИЛ-22 М.

Напомним, ранее стало известно, что в России связанные с ЧВК "Вагнер" хакеры остановили работу провайдера, обслуживающего нефтяные месторождения и воинские части. Хакерская группа, взявшая на себя ответственность за "разрушение ИТ-инфраструктуры по всей стране", заявила о связях с частной армией Пригожина и анонсировала новые удары.