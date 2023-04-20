В России детей включат в единую государственную базу призывников – СМИ

Государство-террорист Россия будет включать детей в возрасте от 14 лет в единый реестр воинского учета. В будущем сформированную базу планируют использовать для рассылки электронных повесток.

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Процесс будет происходить автоматически – данные о несовершеннолетних россиянах будут передаваться в базу призывников из реестра избирателей. Об этом пишут росСМИ.

По словам заместителя главы Центризбиркома РФ Николая Булаева, в реестре избирателей есть данные о гражданах от 14 лет. Так как это государственная система, в РФ намерены использовать данные так, как посчитают нужным.

При этом он подчеркнул, что ЦИК будет только предоставлять информационную базу, а другие органы будут распоряжаться информацией о несовершеннолетних россиянах.

Стоит отметить, что об очередных "инновациях" в стране-агрессоре заговорили буквально через несколько дней после того, как главный военный преступник РФ, убийца Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета, а также введение электронных повесток. Рассылать онлайн-приглашения в военкоматы россиянам начнут уже текущей весной.

К слову, в одной из школ Орловской области (РФ) учителя заставили учеников шить для российских террористов, воюющих против Украины, "талисманы". Их делают в форме персонажа детской книжки о чебурашке.

Напомним, в России власти используют московскую систему видеонаблюдения для сбора информации о призывниках. Военкоматы столицы РФ с помощью слежки могут определять настоящее место проживания граждан, чтобы вручить повестку.

Ранее сообщалось, что 14 апреля диктатор Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. Документ позволяет оповещать военнообязанных о призыве в армию с помощью электронных повесток.

Как сообщал OBOZREVATEL, государство-террорист Россия продолжает вербовать своих граждан на войну против Украины с помощью абсурдной пропаганды. На этот раз в РФ решили обесценить гражданские профессии.

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