В Москве призывников начали искать с помощью камер видеонаблюдения

В России власти используют московскую систему видеонаблюдения для сбора информации про призывников. Военкоматы столицы РФ с помощью слежки могут определять настоящее место проживания граждан, чтобы вручить повестку.

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Признался в этом военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев, разговаривая с одним из пропагандистских информационных агентств. "Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы", – заявил он.

Кроме того, по указанию мэра российской столицы Сергея Собянина, организации, в которых работают мужчины, предоставляют сведения в военные комиссариаты о своих сотрудниках.

"Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается", – сказал Локтев. Он подчеркнул, что с такой информацией о человеке оповестить его о явке в военкомат не составит труда.

Полковник добавил, что проживание не по месту регистрации является основной причиной неявки граждан в военкоматы. Сейчас этому вопросу "уделяется большое внимание", сказано в статье росСМИ.

В РФ 1 апреля 2023 года стартовал весенний призыв. Опубликованные документы говорят о том, что призвать должны 147 тыс. человек.

В открытых источниках есть данные, что по всей Москве установлено более 221 000 камер под контролем департамента информтехнологий. Столица Российской Федерации занимает 30-е место среди городов мира с самым большим количеством видеокамер на квадратный метр.

Они объединены в одну сеть. С 2018 года работает система распознавания лиц – в частности, для поимки преступников, как заявляют российские власти.

Ведущий юрист "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян ранее заявлял: все документы, которые регламентируют порядок получения доступа к московской системе видеонаблюдения, находятся под грифом "для служебного пользования" и широкой общественности они не показываются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 14 апреля диктатор Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра военного учета. Документ позволяет оповещать военнообязанных о призыве в армию с помощью электронных повесток.

– Нововведения многие россияне раскритиковали и даже сравнили "закручивание гаек"с рабством.

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