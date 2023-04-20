'Ты же мужик': в России запустили пропагандистскую рекламу для вербовки на войну, в ролике снялся белорус. Видео

Государство-террорист Россия продолжает вербовать своих граждан на войну против Украины с помощью абсурдной пропаганды. На этот раз в РФ решили обесценить гражданские профессии.

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Примечательно, что в съемках пропагандистского ролика принял участие белорус, который ранее снимался в форме солдат Третьего Рейха. Об этом сообщает Telegram-канал "Беларусь головоного мозга" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По задумке российских пропагандистов, россиянам, которые работают охранниками в супермаркете, фитнес-тренерами или таксистами, должно быть стыдно за свою профессию. Вместо обычных гражданских профессий в ролике показывают военных с символикой российской террористической армии – буквой Z.

В видео россиянам пытаются вбить в головы, что "настоящий мужик" должен служить по контракту в оккупационной армии РФ. При этом по традиции в конце россиянам показали главную мотивацию – якобы огромные выплаты за участие в войне против Украины.

"Ты же мужик. Будь им. Служи по контракту! Ежемесячные выплаты от 204 000 рублей", – говорится в пропагандистском ролике.

Стоит отметить, что в очередной порции неадекватной российской пропаганды снялся белорус Максим Шалыпин. В видео его также "пристыдили" за то, что он еще не на войне.

В Instagram-профиле белоруса сказано, что он актер, модель и тренер. Раньше он также работал в одном из фитнес-клубов в Витебске, но теперь живет в Москве. К слову, в одной из актерских работ он снимался в форме солдат Третьего Рейха.

Напомним, в России власти используют московскую систему видеонаблюдения для сбора информации о призывниках. Военкоматы столицы РФ с помощью слежки могут определять настоящее место проживания граждан, чтобы вручить повестку.

Ранее сообщалось, что 14 апреля военный преступник Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. Документ позволяет оповещать военнообязанных о призыве в армию с помощью электронных повесток.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Мариуполе могут начать мобилизовать местных мужчин. Соответствующий указ о двух волнах так называемого призыва в ряды захватнических войск РФ выдал главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин.

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