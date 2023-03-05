В России школьников заставляют шить Z-чебурашек для оккупантов: талисман должен "обеспечить победу". Видео

В одной из школ Хотынецкого района Орловской области (РФ) учителя заставили учеников шить для оккупантов, воюющих против Украины, "талисманы". Их делают в форме персонажа детской книжки о чебурашке.

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Пропаганда страны-агрессора сняла об этом "ура-патриотический" сюжет и назвала чебурашку символом незаконной "специальной военной операции". Так называемые журналисты заявили: мол, эта карманная игрушка заставит российских военных преступников "улыбнуться и убедиться – врага мы зачебурашим" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пропагандисты рассказали, что пока школьники пошили чуть более 30 "талисманов", но планируют сделать еще сотню. На каждой игрушке они оставляют символ "Z".

Мол, у чебурашки "добрый взгляд и обаятельная мордашка", и военным преступникам, которые совершают геноцид против украинского народа, это должно как-то помочь.

Осторожно, видео снято пропагандистами!

Как писал OBOZREVATEL:

– В России запустили в серийное производство очередной "аналоговнет". Это легкий бронетранспортер МТ-ЛБ с корабельной зениткой 2М-3, который, как утверждают россияне, "может запросто дать фору любым выданным вооружением".

– Тем временем на полках магазинов в России появилась водка с названием "Путинка Z". Кремлевский диктатор получает доход с каждой бутылки.

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