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В России школьников заставляют шить Z-чебурашек для оккупантов: талисман должен "обеспечить победу". Видео

Дарья Дурова
Новости России
2 минуты
2,9 т.
Российским оккупантам отправляют на фронт игрушки

В одной из школ Хотынецкого района Орловской области (РФ) учителя заставили учеников шить для оккупантов, воюющих против Украины, "талисманы". Их делают в форме персонажа детской книжки о чебурашке.

Видео дня

Пропаганда страны-агрессора сняла об этом "ура-патриотический" сюжет и назвала чебурашку символом незаконной "специальной военной операции". Так называемые журналисты заявили: мол, эта карманная игрушка заставит российских военных преступников "улыбнуться и убедиться – врага мы зачебурашим" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Z-чебурашка

Пропагандисты рассказали, что пока школьники пошили чуть более 30 "талисманов", но планируют сделать еще сотню. На каждой игрушке они оставляют символ "Z".

Мол, у чебурашки "добрый взгляд и обаятельная мордашка", и военным преступникам, которые совершают геноцид против украинского народа, это должно как-то помочь.

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Учительница, ученики которой шьют Z-чебурашек

Осторожно, видео снято пропагандистами!

Как писал OBOZREVATEL:

– В России запустили в серийное производство очередной "аналоговнет". Это легкий бронетранспортер МТ-ЛБ с корабельной зениткой 2М-3, который, как утверждают россияне, "может запросто дать фору любым выданным вооружением".

– Тем временем на полках магазинов в России появилась водка с названием "Путинка Z". Кремлевский диктатор получает доход с каждой бутылки.

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