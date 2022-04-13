В России депортированных из Украины детей хотят учить русскому языку. Видео

В России депортированных из Украины детей намерены учить русскому языку. По мнению российских чиновников, маленькие украинцы "не в достаточной степени владеют языком".

Украденных украинских детей будут заставлять проходить "языковые курсы". Об этом стало известно после заседания Совета Федерации РФ, фрагмент которого появился в сети.

Россия продолжает похищать и вывозить на территорию РФ украинских детей. Там их намерены заставлять изучать русский язык, поскольку, по мнению оккупантов, дети из Украины "не владеют языком в достаточной мере".

"Многие дети из освобожденных территорий не владеют русским языком в достаточной степени для освоения нашей общеобразовательной программы", - заявила в ходе заседания Совета Федерации РФ глава комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

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Чтобы руссифицировать "рускоязычных детей", украденных из Украины "спасателями русскоязычных", в России собираются загонять их летом на "языковые курсы". Там маленьких украинцев будут учить языку "студенты, старшеклассники и воспитатели".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Россию насильно вывезли около 121 тысячи украинских детей. Государство-агрессор уверяет, что все эти дети - "сироты", но это не соответствует действительности. У многих депортированных в Россию детей есть родители, с которыми оккупанты их разлучили.

Сейчас оккупанты намереваются отдавать украинских детей на принудительное "усыновление" и меняют законодательство, чтобы вернуть их домой в Украину было невозможно.