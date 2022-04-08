В Россию насильно вывезли около 121 тысячи украинских детей, – Денисова

Около 121 тысяч украинских детей российские оккупанты похитили с территории Украины и насильно вывезли на территорию России. Среди них как дети-сироты, так и дети, у которых есть родители.

Госдума страны-агрессора готовит изменения в законодательство, которые делают невозможным возвращение украинских детей на родину. Об этом сообщила Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Украинский омбудсмен обвинил Россию в киднеппинге в государственных масштабах.

"Рашистские СМИ начали публиковать информацию об инициативе президента РФ по внесению изменений в законодательство для организации ускоренной процедуры усыновления детей с Донбасса. Сообщается, что государственной думой уже прорабатываются соответствующие изменения в законодательство, после которых замена семьи для ребенка будет уже невозможна", - отметила Денисова. .

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По ее данным, в РФ уже принудительно вывезено более 121 тысячи детей. Больше всего маленьких украинцев оккупанты похитили из Мариуполя. Детей сперва увезли в Донецк, а оттуда – в российский Таганрог.

При этом оккупанты цинично врут, что спасали "сирот". Украина эту ложь опровергает.

"Российские захватчики отмечают, что это дети-сироты, однако все дети-сироты вместе с детскими домами были эвакуированы из Мариуполя централизованно 24-25 февраля в первые два дня войны. У Украины нет сведений о том, что дети, которых планируют усыновить, имеют статус сирот или лишенных родительской опеки", - сообщила украинский омбудсмен.

Она подчеркнула, что есть информация, что часть детей имеют родителей.

Денисова напомнила: такое же преступление – похищение украинских детей – РФ совершала в 2014-м, после оккупации Крымского полуострова. Тогда для дальнейшего усыновления из Крыма детей вывозили целыми поездами.

За похищение украинских детей из Крыма РФ исключили из Европейской сети омбудсменов по правам ребенка.

"Теперь рашисты, обстреливая ракетами и танками дома украинских граждан, убивают родителей и похищают наших детей на оккупированных территориях Востока и Юга Украины", - заявила Денисова.

Она подчеркнула: действия РФ в отношении украинских детей грубо нарушают 7 статью Конвенции ООН о правах ребенка, которой предусмотрено, что каждый ребенок имеет право на имя и гражданство, а также, право знать своих родителей и право на их заботу, статьи 49 Женевской. конвенции о защите гражданского населения во время войны, квалифицирующей как преступление принудительное переселение или депортацию.

Также Денисова напомнила: согласно Конвенции ООН о правах ребенка усыновления ребенка в зарубежной стране разрешается только тогда, если его нельзя передать для усыновления или воспитания в его родной стране.

Омбудсмен призвала Комитет ООН по правам детей, Комитет ООН по правам человека, Глобальный Альянс национальных институций по правам человека остановить похищение украинских детей страной-агрессором и их дальнейшее противозаконное усыновление на территории России.

Международные учреждения, по мнению Денисовой, должны отреагировать на очередное вопиющее преступление РФ, а Офис Генерального прокурора обязан приступить к расследованию фактов незаконной депортации детей-украинцев на территорию России.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты убили в Украине 169 детей, 306 получили ранения. Такие страшные данные утром 8 апреля обнародовали в ОГПУ.