В России бросили за решетку на 6,5 лет пропагандиста, воевавшего против Украины: в чем его обвинили. Фото

Бывший оккупант "ДНР" Андрей Куршин получил в РФ 6,5 лет колонии по обвинению в "фейках" об армии РФ. Поводом для преследования стали посты в Telegram-канале Куршина, где он осудил российские авиаудары по Украине.

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Как сообщают российские СМИ, в понедельник, 10 февраля, городской суд Москвы утвердил приговор Куршину по делу о военных "фейках" из-за двух публикаций в Telegram-канале Moscow Calling. Обвиняемый в последнем слове сказал, что полностью раскаялся в содеянном.

Его подключили к заседанию суда по видеосвязи из СИЗО.

"Сторона обвинения хочет доказать, что я одновременно ненавидел вооруженные силы (РФ. – Ред.), и я же этим военнослужащим, проводя сборы в своем Telegram-канале, помог на сумму порядка двух миллионов рублей (около 860 млн грн. – Ред.)", – сказал Куршин суду.

Суд отказал в ходатайстве об исследовании материалов уголовного дела, подтверждающих его помощь оккупантам, и патентов на его военные изобретения.

Адвокат Куршина Сергей Балашов заявил, что в деле отсутствует мотив политической ненависти, и попросил суд учесть положительные данные о личности Куршина, в том числе его "почетные воинские звания, боевую медаль, положительную характеристику от МВД РФ и благодарственное письмо от научно-исследовательского института минобороны РФ".

Приговор он назвал "необоснованно суровым" и попросил суд изменить его на штраф до 1,5 млн рублей (около 640 тыс. грн).

После заседания Балашов сказал росСМИ, что сразу после приговора Куршин высказал желание отправиться на войну против Украины, но "судьба этого заявления неизвестна, может быть, ждали, пока решение вступит в силу".

В 2014 году Куршин уже воевал против Украине на стороне террористической псевдореспублики "ДНР".

Поводом для преследования стали его посты в Telegram-канале Moscow Calling. В одном из них он назвал удар по Кривому Рогу "военным преступлением РФ", а во втором комментировал обстрел роддома в Запорожской области.

На канал Moscow calling подписаны более 40 тысяч человек. 35-летний Куршин руководил взводом в мотострелковом полку "ДНР", из-за чего попал в базу "Миротворец".

Вскоре Куршин стал писать более умеренные посты, а также высмеивать отдельных радикальных сторонников войны РФ и крупных Z-блогеров, пишет "Медиазона".