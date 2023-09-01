В России началась "зачистка" Z-блогеров и военкоров: кто и за что попал под удар бумеранга

Путинский режим стал еще сильнее закручивать гайки, причем теперь внутренний террор вышел на новый уровень. Полным ходом идет преследование россиян, выступилвших против войны с Украиной, но случился и новый поворот: теперь в РФ взялись уже и за тех, кто всячески помогает оккупантам. Но пропагандисты посмели рассказать о том, что творится в армии РФ и как сейчас украинцы ее "обнуляют". Теперь же Z-военкоры бьются в истерике из-за страха арестов и кричат, что "наступил 37 год".

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С кармой шутки плохи

Темой дня в российском сегменте Telegram вчера оказалось задержание администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина.

В пул кровожадных Z-блогеров он не входил, но долгое время его считали своим. Оно и понятно: коренной москвич в 2014 году поехал на Донбасс, чтобы "восстановить справедливость" и воевал против украинцев (он засветился во время боев за Широкино под Мариуполем). За менее чем два года дорос аж до "майора ДНР", был командиром взвода, начальником связи дивизиона.

Куршин окончил аэрокосмический факультет Московского авиационного института, а после возвращения с войны занимался разработкой программ по наведению неуправляемых ракетных снарядов в ОАО "Тактическое ракетное вооружение". По данным из России, по состоянию на сейчас он инженер на другом предприятии российской оборонки, занимающемся разработкой программного обеспечения для вооружений и производством изделий микроэлектроники. Также сообщается, что Куршин имеет вторую форму допуска (к совершенно секретным сведениям).

Именно этими "нюансами" многие объясняют тот факт, что администратор канала "слишком многое себе позволял, но его долго не трогали".

Своим участием в преступной войне Андрей Куршин гордился и периодически рассказывал об этом, но вот полномасштабное вторжение считал "ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия для России".

В своем канале он постил новости – в том числе и о провалах армии РФ, критиковал руководство родного минобороны. А три дня назад опубликовал рассказ арестованного комбата ВС РФ Андрея Буланова о том, что творится в "зоне СВО".

Оккупант пожаловался на "полный беспредел" командного состава, мародерство разведки, отсутствие обеспечения и воровство в армии страны-агрессора. Именно этот пост в Telegram-канале Moscow Calling и мог послужить поводом для ареста Куршина.

Куршина задержали на Ленинградском вокзале в Москве, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. За "фейки" об армии РФ ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Иначе как ударом бумеранга произошедшее с Куршиным и не назовешь.

"Вой на болотах" в ожидании арестов

Задержанием Куршина, чьи руки по локоть в крови украинцев, дело не закончилось. Z-"военкор" Егор Гузенко сообщил о предстоящем аресте ряда своих "соратников", сообщивших о происходящем в армии РФ и непосредственно на фронте.

По его информации, российская контрразведка собирается арестовать известных пропагандистов и пособников оккупантов – Романова, Живова и Сапонькова – за их посты с критикой действий командования.

"Здравствуй, 1937 год (…) На фронте творится бардак и беспредел, а тех, кто говорит правду, пытаются устранить любыми доступными средствами. Вместо того, чтобы исправить эти ситуации, устраняют тех, кто доносит правду", – написал Гузенко в своем Telegram-канале "Тринадцатый".

На этом канале также публиковалась информация о том, как украинцы эффективно "обнуляют" военнослужащих 205-й отдельной мотострелковой бригады ВС (в/ч 74814, Ставропольский край). Она активно задействована в полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины, сейчас дислоцируется в Новой Каховке на временно оккупированной части Херсонщины.

И "Тринадцатый", и другие "военкоры" публиковали массовые обращения оккупантов с жалобами на командование бригады, якобы именно по вине которого все роты либо в полном составе попадают в плен, либо становятся "200-ми" (погибают) и "300-ми" (ранеными).

Возможность арестов уже "своих" показала как оккупантам, так и их пособникам, что если не сегодня, то завтра и они окажутся под ударом.

Российский аналитик Анатолий Несмиян убежден, что путинский режим уже не в состоянии управлять иначе, как через террор.

"Террор –– это метод управления через страх (…) Власть при этом уже не в состоянии управлять иначе. После перехода к террору другие механизмы управления атрофируются, поэтому прекращение террора - это гарантированное обрушение системы. Власть, которая применяет террор рационально, всегда ограничивает его как по перечню социальных групп, в отношении которых он применяется, так и по времени, в течение которого террор применяется. После чего всегда вынуждена последним аккордом пускать под нож тех, кто применял террор, потому что эти люди превращаются в нелюдей буквально сразу. И для других целей использовать их практически невозможно", – написал Несмиян в своем Telegram-канале.

Так что задержания в России как противников войны, так и ее сторонников, ни что иное как "попытка полностью и до дна обанкротившегося режима удержать власть, так как все иные способы управления исчерпаны вместе с ресурсами управления".

То ли еще будет.