Имеет допуск к гостайне: в Москве задержали администратора известного Telegram-канала за 'фейки об армии РФ'

31 августа на Ленинградском вокзале в Москве задержан администратор Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина, которого российские власти заподозрили в дискредитации армии РФ, совершающую военные преступления в Украине. В основное время он работает инженером на одном из оборонных предприятий России, поэтому владеет секретными сведениями государственной важности.

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Об этом сообщили кремлевские СМИ. Силовиками возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ", в доме у Куршина проведен обыск, а сам он помещен под стражу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Важно, что Куршин принимал участие в боевых действиях на Донбассе в 2014-15 гг. Он воевал на стороне российских войск и террористических группировок "Л/ДНР", за что был помещен в "чистилище" сайта "Миротворец".

Telegram-канала Moscow Calling насчитывает более 87 тысяч подписчиков, ежедневно сообщает о ключевых новостях из России, Беларуси и украинского фронта. С тех пор как его администратор Куршин задержан, канал перестал обновляться.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Москве задержали военнослужащего, который кричал "Слава Украине" с крыши здания вместе с другом. В связи с инцидентом его дело передали в военную комендатуру российской столицы.