"Режим дал отмашку жрать своих": в России началась "охота" на воевавших против Украины

Ложь путинского режима и его пособников о войне в Украине достала уже и граждан РФ. Причем среди них оказались даже те, кто ранее воевал против наших защитников на Донбассе. Сегодня на "внезапно прозревших" массово пишут доносы в полицию и ФСБ и объявляют награду за их головы. А российское МВД уже взялось даже за ранее неприкасаемого Стрелкова.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто такие "рассерженные патриоты"

Под этим термином, который уже успел стать устойчивым, подразумеваются россияне, активно поддерживающие "специальную военную операцию" на территории Украины, однако очень недовольные ее ходом.

Их злит "медленное продвижение" (например, невозможность захватить Бахмут), огромные потери российской армии (в том числе под Угледаром), обмены пленными (когда вышли на свободу защитники Мариуполя – особенно "азовцы"), ну и, конечно, то, что последнее время активно происходит "бавовна" в российском приграничье.

По мнению российских аналитиков, эти "рассерженные патриоты", к которым в последнее время примкнул ряд известных (и одиозных) в РФ личностей (имеющих в том числе довольно посещаемые Telegram-каналы), могут стать новой угрозой для власти и очередной точкой концентрации оппозиции.

"А этого путинский режим допустить не может. Потому самый простой способ – воспользоваться новым рычагом давления, чтобы держать на крючке: завести дела за фейки и дискредитацию армии. Но сначала режим дал отмашку жрать своих: пока что – через проведение информационно-психологических операций. Часть "патриотов" уже и этого не выдержит", – поделился своим мнением с OBOZREVATEL сотрудник украинской спецслужбы.

Тем временем администраторы нескольких российских каналов уже потребовали "отменить репрессии", когда за "альтернативное мнение" россиянам грозит тюремное заключение.

Как "встрял" Стрелков

Одной из центральных фигур этой группы является Игорь Стрелков (Гиркин) – экс-сотрудник ФСБ РФ, бывший "министр обороны ДНР". В апреле 2014 года Стрелков с отрядом российских оккупантов захватил город Славянск Донецкой области и объявил о его переходе под "власть ДНР".

Суд в Гааге признал Стрелкова виновным в гибели 298 членов экипажа и пассажиров малазийского "Боинга", который 17 июля был сбит российской ракетой из ЗРК "Бук". В Украине отставному полковнику ФСБ также выдвинули подозрение в многочисленных военных преступлениях, среди которых – похищения людей, пытки и казни.

В последние месяцы Стрелков активно ведет свой Telegram-канал и регулярно проводит стримы. Постоянно, по мнению некоторых "военкоров", "поносит военное командование РФ". Благодаря Стрелкову к министру обороны Сергею Шойгу намертво приклеилось прозвище "фанерный маршал" из-за его "тупых решений".

И вот звоночек: Гиркина сейчас как раз и проверяют по статье о дискредитации ВС РФ. В полицию обратилась москвичка, которую возмутили публикации "героя" в социальных сетях, а также его "Клуб рассерженных патриотов", где тот в открытую критикует руководство страны. Также заявительница недовольна тем, что Стрелков собирает деньги на "нужды СВО", но не отчитывается, куда они в итоге идут.

Гиркин уже заявил, что его могут посадить, если на то будет "политическая воля".

Власть, впрочем, как и сам Стрелков, прекрасно понимает, что решение отдать его под суд может оказаться крайне токсичным с учетом его немалой аудитории. Одно но: если только он не начнет критиковать лично Путина. Но Стрелков – далеко не идиот, он уже заявил, что этого делать не будет, и таким образом подстраховался – правда, не от всего. Врагов у него хватает: среди них – как его "любимчик" Шойгу (и несколько российских генералов), так и главарь "Вагнера" Евгений Пригожин.

Является ли открытое уголовное дело просто предупреждением, эдаким "приветом", или же будут более серьезные последствия для "зарвавшегося" ФСБшника – покажет время.

Награда за голову "майора ДНР"

Еще один "рассерженный", попавший в поле зрения Z-фанатов, москвич Андрей Куршин – давний фигурант базы "Миротворец". Куршин воевал на стороне "ДНР" в 2014–2015 годах (в том числе в районе Широкино под Мариуполем), "дослужился" до "майора".

"Навыки, умения – радиосвязь, ремонт РЭА (по специальности – разработчик морского оружия, баллистик), опыт стрельбы из СВД (отл.), АК (отл.)", – указано в "Миротворце". В российских военных "СМИ" упоминался как "офицер артиллерийской разведки".

Также известно, что Куршин занимался разработкой программ по наведению неуправляемых ракетных снарядов в ОАО "Тактическое ракетное вооружение" – это российская корпорация, один из крупнейших производителей вооружений.

В своем Telegram-канале Куршин (в отличие от Стрелкова) не раз говорил, что считает злом "СВО" против Украины. Также бывший "ополченец" постоянно пишет об ошибках военного командования РФ – причем приводит конкретные примеры.

В сбор денег на амуницию, дроны и т. д. предпочитает не участвовать, а вот на аптечки для военнослужащих армии РФ и расходники для больниц на оккупированной территории – да.

На вопрос, не жалеет ли он о том, что воевал против Украины в самом начале российской агрессии, Куршин утверждает, что нет. Он так и считает украинскую армию "преступниками", которые "мешали жителям Донбасса жить так, как они хотят".

"Однако то зло, которое я наблюдаю с начала "СВО", – стертые с лица земли города, десятки тысяч убитых мирных жителей, беспрецедентное людоедство в Сети – во много раз хуже", – считает Куршин.

Сейчас Z-"патриоты" развернули против него в сети целую кампанию. Они заполонили Telegram-каналы копиями заявлений в полицию, которые надо подать на "отбившегося от рук" москвича.

Также были опубликованы его персональные данные и объявлена награда за его голову.

Эпидемия доносов

По мнению российского аналитика Анатолия Несмияна, власть создает предпосылки для гражданского конфликта (который может перетечь в полноценные столкновения в случае возникновения условий), разделяя людей по предельно неоднозначной теме, при этом сама не в состоянии внятно сообщить, какие цели в проводимом мероприятии ("СВО") преследует.

"Точнее, сообщает так часто и так много, что понять ее решительно невозможно. И вот на этом предельно зыбком основании строится пирамида взаимной подозрительности и ненависти", – пишет он.

По мнению Несмияна, сегодня в России на щит поднята именно полицейская этика, ориентированная на полное подавление во имя безопасности: "Причем, как показывает опыт, полицейский террор – это то, что создает безопасность в последнюю очередь. Скорее наоборот – он генерирует сужающуюся воронку перманентных угроз, в центре которой – тотальная угроза безопасности при жесточайшем терроре силовиков".

Аналитик считает, что стукачи, услугами которых пользуется власть и поощряет доносительство как институт, способны очень быстро разогреть общество. А это, будем откровенны, вполне в интересах Украины – как и полный развал России.