В России арестовали спортсмена, раскрасившего гаубицы в музее в цветах украинского флага

В Санкт-Петербурге под стражу отправлен 21-летний баскетболист Николай Воротнев, который во время ночной прогулки с приятелем 3 марта расписал гаубицы военного музея в цвета украинского флага. Теперь он обвиняется в вандализме по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.

Молодому спортсмену грозит три года тюрьмы передает издание "Фонтанка". Товарищ Воротнева, который выступал в качестве свидетеля на суде, обозначил, что ранее он не вел активной политической жизни, не использовал в повседневности проукраинских лозунгов, а также заботился о дедушке-ветеране ВОВ.

Сам фигурант дал признательные показания, но по поводу ходатайства следствия высказываться отказался. Его адвокат просил домашний арест или запрет определенных действий.

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Напомним, что Санкт-Петербург, известный в мире как культурная столица России, часто появляется в новостных сводках, как локация внутреннего антивоенного протеста. Даже несмотря на то, что Кремль ввел суровое наказание за "фейки" про ВС РФ, петербуржцы умудряются проводить молчаливые, но манифесты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали видео из Москвы, где мужчина забрасывает стену Кремля коктейлем Молотова.

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