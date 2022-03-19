'Это пальто моего деда': в сети показали фото антивоенной акции в метро Санкт-Петербурга

Несмотря на результаты социологических опросов, подконтрольных Кремлю, в России проживает множество граждан, которые не согласны с агрессивной политикой и прямым вторжением ВС РФ в Украину. Поскольку подобное мнение чревато тюрьмой от 10 лет заключения, мятежники выражают свой протест преимущественно молчаливо.

Так и на синей ветке метро в Санкт-Петербурге был замечен пассажир в раритетном пальто своего деда, который встретил Вторую мировую войну ребенком. Фото безмолвного протеста опубликовал Telegram-канал Северное Техно.

"Это пальто моего деда, во время ВОВ он был голодным ребёнком на оккупированной территории. Я не хочу войны", – написал у себя на спине петербуржец.

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Как сообщал OBOZREVATEL, житель Краснодара плюнул в плакат, на котором изображена буква Z, символизирующую слоган "За правду" и изображенную на тяжелой технике, на которой Россия вероломно вторглась на территорию нашей суверенной страны.

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