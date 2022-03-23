В России мужчина забросал стену Кремля "коктейлями Молотова": в сети появилось видео

В сети появилось видео с мужчиной, который забрасывал стену Кремля в Москве бутылками с зажигательной смесью. Правоохранители проводят проверку этого факта.

Ролик такой смелой акции был распространен в интернете в среду, 23 марта, на 28-й день войны РФ против Украины. Личность "протестующего" неизвестна (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Кадры были сняты с окна проезжающей мимо машины. Видно, как мужчина несколько раз замахивался и бросал "коктейли" в стену. Рядом с ним никого не было.

Места на кирпичной стене Кремля, куда попала зажигательная смесь, почернели.

Видео дня

Предварительно, мужчина бросил около трех "коктейлей Молотова". Его личность устанавливают полицейские – очевидно, чтобы привлечь к ответственности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!