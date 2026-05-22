'Когда увижу – ты за все ответишь'. Известная актриса заявила о запугивании и угрозах расправы после разоблачения режиссера Высоцкого

Украинская актриса Вероника Мишаева-Яковлева поделилась, что столкнулась с серьезными неприятностями после того, как решилась раскрыть правду об ужасном поведении режиссера Юрия Высоцкого, которого обвинили в харассменте соискателей образования Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Как рассказала артистка, бывшие студенты заслуженного деятеля искусств писали ей сообщения с запугиваниями и даже угрожали расправой.

Видео дня

По словам Мишаевой-Яковлевой, ее пытались выставить лгуньей, мол, Высоцкий на самом деле не такой плохой, а другие же говорили, что она смогла пробиться в карьере якобы только благодаря режиссеру. Об этом актриса рассказала в интервью Алине Доротюк.

"Мне угрожали некоторые его (Юрия Высоцкого. – Ред.) студенты, которые выпустились. Писали: "Это неправда. Наш мастер не такой. Это все ложь!". Одна девушка записывала мне голосовые с угрозами, типа: "Когда я тебя увижу – ты за все ответишь", – поделилась артистка.

Веронике Мишаевой-Яковлевой было очень неприятно слышать кучу грязи в свою сторону после откровенного интервью. Как заметила актриса, ей жаль, что в наше время люди до сих пор сохраняют толерантное отношение к людям, которые достигли карьерных успехов и дали другим "путевку в жизнь", игнорируя их ужасные поступки.

"Я не то чтобы боюсь, но есть определенное волнение, что могу его (Высоцкого. – Ред.) где-то встретить в стенах студии дубляжа, или же вижу, что он на похороны ходит. Как-то не хочется где-то пересечься лишний раз. Он не останавливает себя в выходах в люди", – сказала актриса.

Скандал с Юрием Высоцким

В начале 2025 года режиссера обвинили в сексуальных домогательствах студенты и актеры, которые получали образование в университете Карпенко-Карого, где он на тот момент был преподавателем. Они решились откровенно рассказать о возмутительном поведении Юрия Высоцкого, а своей историей поделилась и Вероника Мишаева-Яковлева.

Актриса вспомнила случай, произошедший во время ее обучения на втором курсе. Тогда студенты поехали в командировку и должны были ежедневно передвигаться по Донецкой или Луганской областям с различными программами. В один из очередных переездов в автобусе рядом с ней сел Высоцкий и начал распускать руки.

"В какой-то момент я чувствую его руку на колене, но она, к моему удивлению, начинает подниматься все выше и выше. Я понимаю, что, наверное, он хочет прикоснуться к моим гениталиям. Это происходило очень медленно, почти незаметно, но со временем я поняла, что это мне не кажется. Когда рука была на самой высокой точке ноги, я ее сбросила. Когда мы приехали на место, я увидела лес. Были мысли, что единственный выход сейчас – это пойти и повеситься. У меня сломался мир", – вспоминала актриса.

Тогда студенты заговорили и о политических взглядах Юрия Высоцкого. По их словам, режиссер заставлял читать российских классиков театра, пропагандировал нарративы страны-агрессора и сравнивал украинских актеров с московскими.

"Из того, что он говорил, было видно, что он симпатизирует правительству Януковича. Очень часто у нас были разные минутки политинформации, где он постоянно рассказывал, какой Путин классный, какие американцы, европейцы невоспитанные. Я это помню, как сегодня: "Ребята, они хотят разорвать Россию!" Это время от времени звучало на наших занятиях, когда он рассказывал, как Путин хорошо ответил на какие-то там упреки американского президента", – говорили студенты.

Со своей стороны Юрий Высоцкий отрицал все обвинения в свою сторону, мол, никогда не позволял себе неэтичного отношения к студентам, а весь скандал – "спланированная кампания".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что заслуженная артистка Украины Елена Узлюк рассказала об ужасном случае со съемок в 90-х.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!