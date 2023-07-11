В РФ задержали подозреваемого в убийстве экс-командира подводной лодки 'Краснодар': им 'оказался' каратист из Украины. Фото и видео

В России задержали подозреваемого в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре и экс-командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого. Им, как утверждают пропагандисты, якобы оказался каратист из Украины Сергей Денисенко.

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Соответствующая информация появилась в Telеgram. В Следственном комитете РФ заявили, что при задержании у Денисенко якобы нашли пистолет, из которого предположительно был застрелен Ржицкий (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пропагандисты не стали долго ждать и сразу выдали, что Денисенко родился в украинском городе Сумы.

Более того, в РФ уже разгоняют, что подозреваемый в убийстве Ржицкого ранее возглавлял Федерацию Каратэ Украины.

Судя по кадрам СК, Денисенко задержали дома. Силовики выбили окна и застали его практически без одежды на полу. Мужчина был сильно напуган.

Отметим, 42-летний Ржицкий в 8 часов 10 июля утра отправился на пробежку. Возле спорткомплекса "Олимп" его поджидал неизвестный. Он сделал четыре выстрела в спину и в грудь и сбежал. Ржицкий умер на месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным украинской разведки, российский командир наносил ракетные удары по украинским городам, в частности по Виннице в июле прошлого года. Однако позже он пришел к выводу, что такие ракетные удары неэффективны и создают большие риски для гражданских. Его могли ликвидировать свои же за отказ выполнять приказы.

Граждане страны-агрессора устроили по поводу убийства Ржицкого истерику в сети.

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