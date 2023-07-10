В РФ убили экс-командира подводной лодки 'Краснодар', которая обстреливала Украину 'Калибрамы'. Фото

В российском Краснодаре застрелили капитана 2-го ранга и бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого. Примечательно, что именно эта субмарина обстреливала Украину ракетами "Калибр".

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Информация об убийстве Ржицкого появилась в Telegram. В последнее время Ржицкий работал замначальником городского отдела по мобилизационной работе (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По данным СМИ, 42-летний Ржицкий в 8 часов утра отправился на пробежку. Близ спорткомплекса "Олимп" его поджидал неизвестный. Он сделал четыре выстрела в спину и грудь и сбежал.

Ржицкий скончался на месте от ранений.

Также известно, что уже возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", нападавшего ищут.

По данным росСМИ, убийство Ржицкого было тщательно спланировано. Киллер долго следил за маршрутами его передвижения.

Кроме того, полиция не может найти ни одну камеру наблюдения, на которую бы попал момент преступления. Улик у следствия крайне мало – допрошены сотрудники спорткомплекса "Олимп". Но никто из них ничего не видел.

Сразу после убийства в Краснодаре был объявлен план перехват, однако поиски исполнителя продолжаются до сих пор.

К слову, 15 июля 2022 года Ржицкого внесли в базу сайта "Миротворец" за сознательное выполнение приказов путинского режима по уничтожению Украинского государства и украинцев и непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину.

Отметим, подводная лодка "Краснодар" – Б-265 "Краснодар" – российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России. Она была заложена в 2014 году в Санкт-Петербурге на судоверфи "Адмиралтейские верфи" и вступила в состав ВМФ в ноябре 2015 года. Лодка является третьей серийной подлодкой проекта 636.3, предназначенной для усиления Черноморского флота.

9 августа 2017 года "Краснодар" зашла в Южную бухту Севастополя. Первыми на причал тогда сошли командир Ржицкий и старший похода капитан 1 ранга Анатолий Варочкин.

В том же году "Краснодар", находясь в Средиземном море в составе группировки кораблей ВМФ РФ, осуществила боевые двухракетные залпы главным ракетным комплексом по наземным объектам террористической инфраструктуры на территории Сирии. Ракеты достигли цели.

Кроме того, ранее журналисты выяснили, что удар по Виннице 14 июля 2022 года российские террористы нанесли высокоточными управляемыми ракетами "Калибр" с подводной лодки в Черном море. В вероятном списке была и "Краснодар" с ее командиром Ржицким. Сообщалось, что до того, как получить в управление "Краснодар", он был командиром лодки "Алроса".

Как сообщал OBOZREVATEL, подразделения 124-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК РФ (в/ч 40318, оккупированный Алчевск) понесли серьезные потери в районе села Клещиевка Донецкой области. В результате контрнаступательных действий Сил обороны Украины были ликвидированы командир и начальник штаба из 124-й ОМСБр, а два заместителя командира бригады получили тяжелые ранения.

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