'А дальше что, Ростов и Москву отдадим?' В РФ устроили истерику из-за убийства экс-командира 'Краснодара', который обстрелял Винницу

В России был убит Станислав Ржицкий – бывший командир подводной лодки "Краснодар", с которой был нанесен удар по Виннице в июле прошлого года. Граждане страны-агрессора устроили по этому поводу истерику в сети.

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Россияне были напуганы и возмущены убийством Ржицкого, которого застрелили во время пробежки, и сразу же начали писать, что за этим якобы стоит Украина. Они писали, что таким образом были перейдены все "красные линии".

Комментаторы также обвиняли российскую власть и спецслужбы в том, что они не предотвратили убийство.

"Эти сволочи фашисты что, начали отстреливать наших офицеров в тылу? А что бл* дальше?", "ФСБ как всегда прошляпили...Видимо примеры Татарского и Дугиной ничему не научили власть, похоже дураки на ошибках не учатся", "Красные линии в очке путина видимо заканчиваются. Да ладно, простим хо*лов, Ростов может еще отдадим и Москву, с таким гэтьманом как ВВП", "Печально...своих сохранить не можем, зато горе-эксперты у Скабеевой и Шенина говорили за неделю Киев возьмем", – писали они.

Некоторые россияне даже призывали отреагировать на ликвидацию Ржицкого новым обстрелом Украины "Калибрами".

"Это надо отметить калибровкой хутора, да покрепче", "Нужно просто продолжать планомерно уничтожать хо*лов!" – заявляли граждане РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Краснодаре застрелили капитана 2-го ранга и бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого. В последнее время Ржицкий работал замначальником городского отдела по мобилизационной работе.

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