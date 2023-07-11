Ликвидация Ржицкого: появилась версия, кто 'убрал' оккупанта, который обстреливал Украину

В России 10 июля был застрелен Станислав Ржицкий – капитан 2-го ранга и бывший командир подводной лодки "Краснодар", с которой ракетами "Калибр" обстреливали Украину. Его могли ликвидировать свои же за отказ выполнять приказы

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Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram. Там отметили, что, по данным украинской разведки, российский командир наносил ракетные удары по украинским городам, в частности, по Виннице.

Однако позже он пришел к выводу, что такие ракетные удары неэффективны и создают большие риски для гражданских.

"Очевидно, был ликвидирован своими же за отказ в дальнейшем выполнять боевые приказы по командованию ракетными обстрелами по мирным украинским городам", – сказано в сообщении.

Российские СМИ также пишут, что киллер мог отслеживать маршрут Станислава Ржицкого через Strava – приложение для отслеживания спортивной активности через GPS.

Ржицкий постоянно выкладывал в сеть свои забеги, а бегал он почти всегда по одному и тому же маршруту. Благодаря этому тому, кто расстрелял оккупанта, было легко выбрать удобное место для его ликвидации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В российском Краснодаре застрелили капитана 2-го ранга и бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого. В последнее время Ржицкий работал заместителем начальника городского отдела по мобилизационной работе.

– Граждане страны-агрессора РФ устроили по этому поводу истерику в сети. Россияне были напуганы и возмущены убийством Ржицкого и сразу начали писать, что за этим якобы стоит Украина.

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