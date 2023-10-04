В РФ пропагандистке Овсянниковой дали 8,5 лет колонии за "фейки об армии": где она сейчас и какой ее поступок вызвал истерику у россиян

Российский суд приговорил бывшую сотрудницу "Первого канала" Марину Овсянникову к 8,5 годам колонии по делу о" фейках об армии". Пропагандистке также запрещено публиковать посты в интернете в течение 4 лет.

Женщину прознали виновной по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Причиной стал ее пикет возле Кремля в Москве, касающийся гибели детей в Украине, передают росСМИ.

15 июля Овсянникова вышла на московскую Софийскую набережную с плакатом: "Путин – убийца. Его солдаты – фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?". Полиция задержала "журналистку" через несколько дней и практически сразу отпустила. Позже стало известно о возбуждении уголовного дела.

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Овсянникову отправили под домашний арест, но она сбежала и выехала в Европу.

Известно, что прокуратура просила для россиянки более строгое наказание – 9,5 лет колонии. Басманный суд Москвы удовлетворил требование частично.

Марине Овсянниковой 45 лет. Она стала известной, когда в марте 2022 года, в начале полномасштабного вторжения России в Украину, появилась в эфире новостей "Первого канала" с плакатом, призывающим "остановить войну" и "не верить пропаганде".

После этого она на некоторое время уехала из РФ в Германию, но потом вернулась в свою страну. СМИ писали о нескольких антивоенных акциях пропагандистки, которые она провела в Москве. Трижды россиянку всего лишь штрафовали – хотя других российских протестующих часто сразу заключали в тюрьму.

На "Первом канале", который транслирует кремлевскую пропаганду, "журналистка" работала несколько лет. В одном из своих обращений Овсянникова заявила, что ей "стыдно за это", поскольку она "позволяла говорить ложь с экрана телевизора".

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее пропагандистка Марина Овсянникова жаловалась, что за ней следят правоохранители РФ.

– Женщина внесена в базу волонтерского сайта "Миротворец". Там объяснили, что "журналистка" участвовала в информационно-пропагандистских спецоперациях Кремля.

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