Россельхознадзор нашел вирус морщинистости в турецких помидорах после слов Эрдогана об аннексии Крыма

В России заявили об обнаружении импортных турецких фруктов, зараженных монилиозной гнилью, и помидоров с вирусом коричневой морщинистости. Примечательно, что крупную партию, непригодную для продажи, Россельхознадзор нашел через два дня после заявления в ООН президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании аннексии РФ украинского Крыма.

Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору распространила сообщение об онлайн-переговорах с Главным управлением продовольствия и контроля Министерства сельского и лесного хозяйств Турции в пятницу, 24 сентября. Само мероприятие состоялось днем ранее, 23-го числа.

В РФ также утверждают, что ввозимые из Турции фрукты и овощи часто не отвечают нормам по уровню пестицидов и агрохимикатов. С начала текущего года Россельхознадзор выявлял 79 подобных случаев.

Видео дня

В России призвал профильные турецкие ведомства усилить контроль над фитосанитарной безопасностью продукции.

Добавим: монилиозная гниль в РФ относится к списку карантинных организмов. Она вызывает увядание цветов и ветвей, язвы на них, гниль плодов. Фрукты с таким заболеванием уже не могут храниться.

Вирус коричневой морщинистости передается механическим путем. Он вызывает пожелтение вен листьев, а на самих плодах – коричневые морщинистые пятна.

Напомним, что:

22 сентября Эрдоган на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке высказался о приверженности территориальной целостности и суверенитета Украины. Он публично заявил о том, что Турция не признает аннексию Крыма.

20 сентября МИД Турции назвал российские выборы в Госдуму, которые прошли в оккупированных Украины, нелегитимными.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в США встретился с главой Турции Эрдоганом. Он передал ему список плененных Россией крымских татар.