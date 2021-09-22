Эрдоган заявил, что Турция не признает аннексию Крыма: в России отреагировали

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не признает аннексию Крыма Россией и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом он сообщил, выступая на дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США. Об этом передает Remonews.

"Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем", – сказал он.

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Также Эрдоган указал, что необходимо больше прилагать усилий для защиты крымских татар на украинском полуострове.

В тоже время так называемый сенатор Севастополя Екатерина Алтабаевв назвала заявление Эрдогана "ностальгией по средневековым временам". Марионетка Кремля сказала, что решение об аннексии Крыма принято окончательно. С ее слов, такими заявлениями, Эрдоган покушается на территориальную целостность РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопрос временно оккупированного Крыма. В частности, главы государств поговорили о гуманитарной ситуации на полуострове.

Отметим, что Турция, Польша и Грузия не признали нелегитимные выборы в Госдуму РФ, которые прошли во временно оккупированном Россией Крыму. Страны поддерживают территориальную целостность Украины и не признают аннексию полуострова. Выборы в Российской Федерации прошли с 17 по 19 сентября.

По факту выборов в Госдуму РФ, состоявшихся в оккупированном Крыму, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по признакам государственной измены.

Как сообщал OBOZREVATEL, по предварительным результатам выборов в Государственную Думу РФ большинство депутатов проходят от партии "Единая Россия". Пропутинские кандидаты в очередной раз достигли почти 50%-го барьера.