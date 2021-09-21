Турция не признает нелегитимные выборы в Госдуму РФ, которые прошли во временно оккупированном Россией Крыму. В Турции поддерживают территориальную целостность Украины и не признают аннексию полуострова.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турции Танжу Билгич. Отмечается, что проведенные в Крыму выборы в российский парламент не имеют юридической силы для Турции.

Отметим, что выборы в Российской Федерации прошли с 17 по 19 сентября.

Представитель Европейской комиссии Петер Стано заявил, что выборы в России происходили с многочисленными нарушениями.

США также oтказались признавать выбoры в Госдуму РФ, прoходившие на временно oккупированных территориях Украины. В Вашингтoне в очередной раз пoдтвердили неизменную пoддержку территoриальной целoстности и суверенитета Украины.

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По факту выборов в Госдуму РФ, состоявшихся в оккупированном Крыму, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по признакам государственной измены.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Денис Казанский сказал, что главари террористических организаций "Л/ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин проголосовали на выборах в нелегитимную Госдуму РФ. Таким образом, они открыто заявили, что имеют российское гражданство.