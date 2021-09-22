Зеленский обсудил с президентом Турции, генсеком и председателем Генассамблеи ООН вопрос Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопрос оккупированного Крыма. В частности, главы государств поговорили о гуманитарной ситуации на полуострове.

А также о том, как Турция может помочь Украине в освобождении задержанных крымских татар. Президенты встретились на переговорах в Нью-Йорке (США) в Постоянном представительстве Турецкой Республики при ООН, передает "Укринформ".

Они также обсудили экономические вопросы и вопросы военного сотрудничества. Зеленский и Эрдоган отметили важность завершить подготовку и подписать соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.

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Зеленский также встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и новым председателем ГА ООН Абдуллой Шахидом. В разговоре они подняли вопрос Крымской платформы.

Напомним, что Зеленский назвал Генеральную ассамблею ООН одной из основных площадок, где можно выразить протест против оккупации Донбасса и Крыма. По его словам, мы должны говорить и требовать соответствующих действий.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины прибыл в США с новым рабочим визитом. В частности, он должен выступить на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.