Зеленский передаст Эрдогану список плененных Россией крымских татар – Никифоров

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в США встретится с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основная часть переговоров – это вопросы экономической и гуманитарной сферы, в частности ситуация в оккупированном Россией украинском Крыму.

Запланировано, что Зеленский передаст Эрдогану списки удерживаемых на захваченном полуострове лиц, чтобы Турция поспособствовала освобождению граждан. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров во время общения с представителями СМИ в Нью-Йорке. Его процитировали на сайте Офиса президента.

По словам Никифорова, лидеры двух стран должны затронуть тему поддержки, которую Турция могла бы предоставить крымским татарам, в частности задержанному Нариману Джелялову.

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"Есть списки удерживаемых лиц. Я думаю, что президент Украины может передать их Эрдогану, и они могут обсудить, каким образом Турция может способствовать освобождению удерживаемых лиц, в частности крымских татар", – заявил представитель Зеленского.

Кроме того, в повестке встречи – ряд экономических тем. Так, Украина хочет завершить подписание соглашения о зоне свободной торговли с Турцией. Как сказал Никифоров, это значительно усилит товарооборот между государствами.

Зеленский обсудит также поставки сжиженного газа в Украину из стран Ближнего Востока через турецкое посредничество, а еще – сотрудничество по военно-морскому флоту.

Напомним, что президент Украины прилетел в США 20 сентября, где принял участие в сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Среди прочего, планируется выступление Зеленского в ООН и ряд важных встреч.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Зеленский заявил: еще рано говорить о предоставлении Украине от Соединенных Штатов системы противовоздушной и противоракетной обороны Iron Dome ("Железный купол"), но Киев начал готовиться к визиту делегации из Вашингтона, в том числе – для обсуждения военной помощи.