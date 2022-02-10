В РФ допустили отзыв сотрудников своего посольства в Украине: Лавров попытался объяснить причину

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров допустил возможность отзыва сотрудников своих дипломатических учреждений Украины. Он объяснил это "планами" Великобритании, которая ранее уже эвакуировала своих дипломатов с нашей страны.

Такая попытка аргументировать возможное решение относительно сотрудников дипведомств прозвучала от Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс. Он подчеркнул, что Россия, глядя на действия Британии, задумалась о том, чтобы поступить аналогично (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы, кстати, уже задумались сами, может, именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников? Мы посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой. Я не знаю, какие задумки у наших англосаксонских коллег", – сказал глава МИД РФ.

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Напомним: еще 24 января Великобритания приняла решение отозвать сотрудников посольства в Украине. На такой шаг страна пошла на фоне информации о вторжении Российской Федерации на территорию нашей страны.

Такое решение Британия приняла после того, как США рекомендовали родственникам сотрудников своего посольства покинуть Украину, заявив, что российское вторжение может произойти "в любое время".

Также в январе американское издание The New York Times сообщило, что за неделю до начала дипломатических встреч между Россией с одной стороны и США с НАТО с другой российское посольство начало эвакуировать своих дипломатов из Киева.

Однако в МИД Украины заявили, что не получали от РФ информацию об эвакуации сотрудников своих дипломатических учреждений. В свою очередь Украина также не намерена эвакуировать своих дипломатов из России.

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