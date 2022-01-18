Россия готовится эвакуировать своих дипломатов из Украины, им озвучили сроки – NYT

За неделю до начала дипломатических встреч между Россией с одной стороны и США с НАТО с другой, российское посольство начало эвакуировать своих дипломатов из Киева. Так, 5 января 18 человек – в основном дети и жены российских дипломатов отправились в Москву.

Также источники в СБУ говорят, что в ближайшие дни еще около 30 человек планируют эвакуировать из Киева и консульства во Львове. Кроме того, дипломатам в двух других российских консульствах было приказано подготовиться к выезду из Украины. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на анонимного сотрудника Службы безопасности.

При этом украинские и американские чиновники неоднозначно интерпретируют такие действия России. Эвакуацию дипломатов расценивают и как часть пропаганды, и отчасти как подготовку к надвигающемуся вторжению РФ на территорию Украины. Кроме того, источники утверждают, что эвакуация российской дипломатии планировалась еще в конце прошлого года.

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"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России в Украине в конце декабря и начале января", – говорится в заявлении официального представителя США.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента Российской Федерации заявил, что после двух раундов переговоров РФ с Соединенными Штатами Америки и НАТО были разногласия, что может говорить об их "плохом" итоге. Также Дмитрий Песков добавил, что Альянс не вправе указывать России, как перемещать войска на своей территории.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация возобновила масштабную переброску военной техники и групп личного состава к территории юго-восточных границ Украины. Эшелоны с вооружением движутся в сторону нашей страны от Бурятии до Приморского края.

Отметим, что 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Во время встречи представители Российской Федерации и 30 государств-членов Североатлантического альянса обсудили среди прочего три главных вопроса, в том числе, касающийся Украины.

Также 9 января в Женеве состоялись предварительные консультации делегаций РФ и США. Российскую сторону представляли чиновники МИД и Минобороны, а возглавлял делегацию замминистра иностранных дел Сергей Рябков. От Штатов на встрече была замгоссекретаря США Венди Шерман и ее команда.

После переговоров в МИД России признали, что НАТО вероятнее всего не даст стране так называемых гарантий безопасности. Там также заявили, что Североатлантическому альянсу нужно "собирать манатки и возвращаться на рубежи 1997 года".