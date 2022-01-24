В США подтвердили эвакуацию сотрудников из посольства в Киеве из-за российской угрозы

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки санкционировал добровольный выезд своих сотрудников из посольства в Киеве, а также членов их семей. Причиной назвали угрозу российских военных действий в Украине.

Решение было официально принято 23 января, сообщают сайт Госдепартамента. Отмечается, что находящиеся в украинском государстве граждане США должны рассмотреть "немедленную возможность выезда", воспользовавшись коммерческими или частными транспортными средствами.

"Есть сообщение, что Россия планирует серьезные военные действия против Украины. Условия безопасности, особенно вдоль ее границ, в оккупированном Россией Крыму и на востоке, контролируемом РФ, непредсказуемы и могут резко ухудшиться", – говорится в сообщении Госдепа.

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Там объяснили, что решили разрешить выезд с дипломатической миссии в Украине, как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности украинцев и других людей, посещающих страну или проживающих там. В ведомстве подчеркнули, что проводили консультации с украинским правительством по этому шагу и координируют свои действия с посольствами стран НАТО и партнеров в Киеве, которые сами определяют свою позицию.

Также в Госдепе предостерегли американцев от поездок во временно оккупированный Крымский полуостров и территории ОРДЛО. Там подчеркнули, что оккупационная "власть" на Донбассе продолжает злоупотреблять правами людей и произвольно арестовать как местное население, так и иностранцев.

Со своей стороны в посольстве США в Киеве заверили, что, несмотря на эвакуацию дипломатов, продолжат поддержку Украины. Большинство консульских услуг будут предоставляться и дальше, информирует дипведомство в Facebook.

"Мы продолжаем подтверждать нашу поддержку украинского народа и делаем нынешний шаг, потому что привержены одному из самых высоких приоритетов Госдепа – безопасности наших дипломатов и американскому народу. США подчеркивают, что посольство в Киеве остается открытым", – отметили в сообщении.

Также подчеркнули, что решение о санкционированном/обязательном отъезде никак не повлияет на их приверженность поиску дипломатического решения "по глубоко тревожному наращиванию сил России в Украине и вокруг нее".

Напомним: 21 января в СМИ появилась информация о том, что США изучают планы возможной эвакуации из Украины семей своих дипломатов. Отмечалось, что к таким шагам Вашингтон может прибегнуть через несколько дней.

Вскоре в посольстве США в Киеве заявили, что хотят вывезти из Украины своих второстепенных сотрудников и их семьи. Соответствующее разрешение дипведомство запросило в Госдеп.

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