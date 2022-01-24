Из 129 только четыре: в МИД назвали страны, решившие эвакуировать семьи дипломатов из-за угрозы вторжения России

На территории Украины находятся 129 посольств и консульств иностранных государств, а также представительств международных организаций. По состоянию на 24 января только четыре страны – США, Великобритания, Австралия и Германия – сообщили Министерству иностранных дел о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников своих дипломатических учреждений.

Об этом сообщил МИД на официальном сайте. В ведомстве отметили, что другие государства не планируют эвакуировать своих дипломатов.

"Другие государства, Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций информируют МИД об отсутствии на этом этапе планов осуществлять эвакуацию или сокращение персонала, учитывая отсутствие достаточных причин для такого шага", – говорится в сообщении.

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В МИД подчеркнули, что такой же позиции придерживаются и те страны, посольства которых расположены в регионах Украины, граничащих с территорией России.

МИД Украины поблагодарило каждую страну и международную организацию, которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться на месседжи, распространяющиеся из страны-агрессора России.

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