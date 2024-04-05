В районе нефтебазы в Подмосковье упал дрон: появились подробности

В России пожаловались на очередную атаку дрона на Подмосковье. Там БпЛА с оторванным крылом 4 апреля нашли возле нефтеналивной базы "Новоселки".

На место находки вызвали взрывотехников, невзорвавшийся дрон они уничтожили вечером того же дня. Об этом пишет одно из пропагандистских изданий РФ.

"Беспилотник самолетного типа обнаружили днем 4 апреля в поле в 150 метрах от нефтеналивной базы "Новосёлки", принадлежащей "Лукойлу". У БПЛА было оторвано крыло, он не сдетонировал — возможно, аппарат зацепился крылом за деревья и не долетел до цели", – заявили пропагандисты.

Они также добавили, что на место обнаружения упавшего беспилотника вызвали ФСБ. Взрывотехники уничтожили его вечером 4 апреля.

Напомним, ночь на 5 апреля в России выдалась жаркой и достаточно громкой. Так, в Ростовской области прогремели взрывы в районе аэродрома "Морозовск", откуда взлетала российская тактическая авиация. Накануне удара, судя по спутниковым снимкам, там могли находиться около 30 самолетов РФ. По данным OBOZ.UA, по меньшей мере шесть российских самолетов уничтожены. Еще восемь получили серьезные повреждения. Речь идет о Су-27 и Су-34, которые РФ использует для сброса КАБ по позициям украинских военных и прифронтовых городах Украины.

Громко было также в российском Энгельсе: там также прогремели взрывы, власти заявили, что сбит БПЛА.

А вечером 4 апреля в Курской области РФ вспыхнули пожары из-за атаки дронов.