В Ростовской области раздаются взрывы. Сообщают об атаке на аэродром

В российском городе Морозовск, Ростовская область, ночью 5 апреля раздалась серия взрывов. Местные жители сообщили об атаке на местный аэродром.

Это косвенно подтвердил и ростовский рубернатор Голубев. В его сообщении говорится, что "сейчас массированную атаку украинских БПЛА отбивают силы ПВО в Морозовском районе Ростовской области". Нет только информации об аэродроме.

В свою очередь местные жители активно постятся в Сети видео, и рассказывают, что первые взрывы начались около полуночи именно на местном аэродроме.

Также сообщается, что в некоторых районах города наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Военный аэродром Морозовск расположен всего в 3 км к юго-западу от самого города Морозовска. На аэродроме базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. Сейчас там около 20 фронтовых бомбардировщиков Су-24, Су-24М, а также Су-34, "стабильно бомбардирующих КАБами разные участки фронта", отметили украинские защитники.

Как сообщал OBOZ.UA, это далеко не первый "прилет" по этому аэродрому. О "привете от Ярика", который передали уже в этом году, более подробно читайте здесь.

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