На аэродроме в Морозовске, где ночью прогремели взрывы, могло находиться около 30 самолетов РФ: что известно

В ночь на пятницу, 5 апреля, российский город Морозовск Ростовской области оказался под атакой БПЛА, которую провели украинские Служба безопасности и Силы обороны. Вблизи расположен военный аэродром, и именно на нем были поражены по меньшей мере 14 из трех десятков самолетов.

По информации OSINT-аналитика MT Anderson, там находилось почти 30 "сушек" Военно-космических сил РФ, которыми оккупанты наносят бомбовые удары по украинскому фронту. В соцсети X он опубликовал соответствующие спутниковые снимки.

На кадрах морозовской авиабазы с высоты исследователь обозначил размещение 29 самолетов. По его словам, речь идет о 26 истребителях-бомбардировщиках Су-34 и трех истребителях Су-30/35. Уточняется, что на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-27 и Су-34.

"Фото в 0,5 м от сегодняшнего дня, до (~11:51 UTC, 4 апреля 2024 г.) атаки БПЛА на аэродром. Целей много, увидим, что будет завтра. 26 x Су-34, 3 x Су-30/35. Качество изображения было не лучшим, поэтому рад любой поправке", – говорится в сообщении.

Отметим, что о взрывах в районе аэродрома возле Морозовска россияне заявили после полуночи 5 апреля. В сети распространились видео. Также местные жаловались, что в некоторых районах города есть проблемы с электроснабжением.

Губернатор Ростовской области подтвердил только, что российское ПВО пыталось отбить "массированную атаку украинских БПЛА" в Морозовском районе, но об авиабазе не упомянул.

По данным источников OBOZ.UA, атака на этот военный объект страны-агрессора РФ провела СБУ вместе с Силами обороны, там было уничтожено по меньшей мере шесть и повреждено восемь российских самолетов.

Добавим: военный аэродром "Морозовск" расположен в 3 км к юго-западу от города. Там базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. Оттуда российские "сушки" взлетають для бомбардировок КАБами разных участков украинского фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 5 апреля взрывы также раздавались в Энгельсе Саратовской области, возле которого размещается авиабаза ВКС РФ. Об атаке дронов заявили и россияне из Ейска, где тоже есть аэродром, который РФ использует в войне против Украины.

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