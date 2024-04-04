В Курской области РФ вспыхнули пожары из-за атаки БПЛА. Фото и видео

В российской Курской области вечером 4 апреля заявили о "попытке киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа". Минобороны РФ утверждает о ликвидации восьми беспилотников: один якобы перехватили, а семь сбили.

Впрочем, в Железнодорожном округе Курска после работы российской ПВО разгорелся пожар. Огонь охватил два частных дома. Разрушения подтвердил мэр Игорь Куцак, который похвастался тем, что "оперативно выехал" на место инцидента.

В РФ утверждают, что есть разрушения жилого дома в одном из местных садоводческих некоммерческих товариществ. Также было возгорание в двух частных домах, работали экстренные службы.

Погибших и пострадавших среди населения нет. Власти города пообещали всем собственникам "помощь в восстановлении поврежденного имущества".

Губернатор Курщины Роман Старовойт сообщил, что возгорание якобы было "в здании областного центра развития творчества детей и юношества на Урицкого в Курске".

"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен и семь уничтожены над территорией Курской области", – утверждает пресс-служба МО России.

В местных интернет-сообществах жители писали, что слышали серию взрывов над Курском. Тревогу в российском городе объявили около 21:15 четверга.

Как писал OBOZ.UA:

– В НАТО считают, что удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ могли привести к нарушению работы более 15% российских мощностей. Ремонт, скорее всего, займет значительное время.

– 4 апреля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что "бавовна" в России будет продолжаться и ее радиус будет увеличиваться.

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