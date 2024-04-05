'Завила сирена': в российском Энгельсе прогремели взрывы, власти заявили о сбитии БПЛА

Ночью 5 апреля мощные взрывы прогремели в российском городе Энгельс Саратовской области, возле которого располагается база ВКС РФ, откуда взлетают самолеты для ударов по Украине. После того, как взвыли сирены тревоги, россияне заподозрили очередную атаку дронов.

О "бавовне" заявили в местном чате. Жители утверждали, что она была большой силы, потому что от взрывной волны на автомобилях сработали сигнализации.

"Где так бахнуло, что это?", "Сильно тряснуло", "Во дворе все машины завизжали после громкого бабаха", – удивлялись россияне.

Некоторые уточнили: громко было около 05:48 по местному времени. Жители Энгельса посетовали, что "дроны" им снова спать не дали, ведь взрывы продолжились, а после них и "сирена взвыла".

Впоследствии губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил опасения жителей, заявив якобы о ликвидации БПЛА в Энгельсе – предварительно, "без пострадавших и разрушений".

Также ночью в пятницу более десятка взрывов раздалось над Ейском в Краснодарском крае РФ. Российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей написали, что все началось около 03:00, кроме громких "ударов", также был слышен звук автоматных очередей в районе местного аэродрома. Официальной информации по этому поводу не было.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 марта Энгельс оказался под дроновой атакой, во время которой взрывы прогремели в районе авиабазы ВКС РФ. Минобороны РФ поспешило отчитаться о "сбитии всех целей", однако, по данным ГУР МО Украины, дроны поразили военные объекты врага.

Перед взрывами на российском аэродроме размещалось 11 самолетов. Среди них – девять бомбардировщиков: шесть Ту-95 (один нерабочий) и три Ту-160.

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