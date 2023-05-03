'Беспилотник сбросил бомбу': в Брянской области РФ жалуются на бомбардировку недостроенных защитных сооружений

Жители приграничных населенных пунктов РФ жалуются на постоянную "бомбардировку ВСУ". Так, за вторник, 2 мая в России заявили о двух случаях, когда беспилотник сбросил бомбу на жилые населенные пункты.

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Об этом сообщают росСМИ. От бомбардировок якобы пострадали населенные пункты Брянской и Белгородской областей.

"Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на место строительства защитных сооружений в Белгородской области. Пострадал 46-летний мужчина", – пишут россияне.

Атака беспилотника якобы произошла 2 мая около 13 часов дня недалеко от села Прилесье. 46-летний мужчина выполнял земельные работы, когда "прилетевший со стороны Украины БПЛА" скинул самодельное взрывное устройство.

По данным источника, мужчина получил контузию, ему была вызвана скорая помощь. Однако от госпитализации он в итоге отказался.

Второй подобный случая произошел в Брянской области.

"БПЛА атаковал территорию возле посёлка Алес, менее чем в километре от российско-украинской границы. Беспилотник сбросил боеприпас — предположительно, ВОГ-17", – говорится в сообщении.

По данным росСМИ, в результате поврежден один эскаватор, пострадавших нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, местные власти Белгорода взволнованы из-за ряда взрывов на энергетических объектах. Пострадали две критически важные подстанции, которые обеспечивают город – "Белгород" и "Фрунзенская".

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