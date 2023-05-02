'Идет напряженная работа': в Кремле заговорили о риске украинских диверсий на 9 мая

В Кремле заявили, что РФ готовится к "попыткам провокаций" со стороны Украины, которых ждут, в частности, 9 мая. Спецслужбы страны-агрессора ведут "напряженную" работу.

Видео дня

Соответствующее заявление 2 мая озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, власти РФ "отдают себе отчет" в том, что "киевский режим стоит за целым рядом терактов и планирует и дальше проводить свою линию".

По словам спикера Кремля, спецслужбы РФ, несмотря на "провокации в некоторых регионах", делают все необходимое для обеспечения безопасности, в том числе 9 мая.

"Спецслужбы делают все необходимое. Ведется напряженная работа", – сказал Песков, отвечая на вопрос об угрозе диверсий в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Кремлевские пропагандисты устроили истерику в преддверии 9 мая. Они боятся ударов Украины "по центру России" и не исключают, что контрнаступление ВСУ может сопровождаться десятками "мелких, но резонансных и болезненных ударов" по территории РФ.

– В РФ подняли панику из-за массированной атаки БПЛА. Десятки дронов атаковали инфраструктурные и военные объекты захватчиков, по меньшей мере один беспрепятственно пролетел через всю Москву.

– В России отменили парады на 9 мая в ряде областей. Также оккупанты отменили их и во временно оккупированном украинском Крыму.

– Власти РФ отменили шествие "Бессмертного полка", основного пропагандистского мероприятия.