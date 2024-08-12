В Подмосковье заявили об атаке БПЛА: целью мог быть аэродром 'Чкаловский'

В стране-агрессоре России в ночь на понедельник, 12 августа, пожаловались на взрывы в Московской области. Взрывы были слышны в городе Щелково, населенный пункт якобы атаковали БПЛА. Также громко было в Воронеже.

Видео дня

Об этом сообщили российские пропагандистские каналы в Telegram. В сети также публиковали видео взрывов в Подмосковье. Как утверждают росСМИ, работала противовоздушная оборона оккупационных войск.

Как пишут в сети, целью беспилотников мог быть военный аэродром войск страны-агрессора "Чкаловский".

Пропагандисты заявляют, что дроны якобы были уничтожены над "Чкаловским". Объект расположен в 31 км к северо-востоку от Москвы.

Официально власти Московской области страны-агрессора ситуацию не комментировали.

Также в сети писали, что взрывы было слышно в российском Воронеже.

Напомним, что в сентябре 2023 года в районе "Чкаловского" диверсанты сожгли два самолета АН-148 и Ил-20, а также вертолет Ми-28Н. Как сообщили в ГУР МО Украины, этот аэродром оккупантов тщательно охраняется, но неизвестные смогли заложить взрывчатку и взорвать три воздушных борта.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Липецке в ночь на 9 августа прогремели громкие взрывы и начался пожар в районе военного аэродрома, там начали детонировать боеприпасы. После этого в близлежащих населенных пунктах была объявлена эвакуация, российская авиация тоже стала покидать базирование.

Последствия удара украинских войск по аэродрому "Липецк" зафиксировали спутниковые снимки. На них видно, что склады снарядов практически сравнены с землей.

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