В Подмосковье подорвали два самолета и вертолет на аэродроме, где базируются правительственные суда: у военных Путина истерика

В российском Подмосковье 18 сентября произошла "бавовна", которая существенно повредила два самолета и один вертолет. Они стояли на аэродроме, где базируются правительственные самолеты – "судного дня" и "разведчики".

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. Отмечается, что событие вызвало большую истерику в высших военных коридорах РФ – там обвиняют во всем диверсантов (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным украинской разведки, речь идет об аэродроме "Чкаловский". Он тщательно охраняется, но неизвестные смогли заложить туда взрывчатку и взорвать три воздушных судна.

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В частности, повреждения получили российские самолеты АН-148 и ИЛ-20 (оба относятся к 3540-му авиаполку специального назначения), а также вертолет МИ-28Н, ранее РФ активно привлекавший к сбитию ударных дронов над Московской областью.

"Повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их быстрое восстановление. У вертолета взрывом повреждена хвостовая часть. Еще один АН-148, находившийся рядом с другими на стоянке, получил незначительные повреждения", – информируют в ГУР.

Известно, что в настоящее время группа следственного комитета РФ активно расследует диверсию на "Чкаловском". В разведке Украины говорят, что карательные органы страны-агрессора проводят мероприятия по поиску неизвестных диверсантов и ввели ограничения по распространению в местных СМИ информации о неприятном событии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 сентября в России разбился истребитель-бомбардировщик Су-34. Авария произошла во время якобы учебного полета в Воронежской области, экипаж, говорят, успел катапультироваться.

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