В Подмосковье задержали главу так называемой "империи сильнейших ведьм" Елену Суликову, более известную как Алена Полынь. Женщину в России неоднократно называли любимой ведьмой диктатора РФ, однако ее заподозрили в экстремизме.

Следственный комитет РФ сообщил, что задержал жительницу Ивантиевки Московской области, подозреваемую в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. Имя задержанной назвали российские паблики, уточнившие, что в доме Алены Полынь в Пушкино уже провели обыск, и что уголовное дело якобы ведет ФСБ.

В официальных сообщениях "стражей порядка" РФ указано, что задержанная с 2020 по 2023 год "продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей РПЦ". Следом также добавляет, что женщина "создала видео с высказываниями, унижающими религиозные чувства верующих".

В свою очередь российские паблики утверждают, ссылаясь на источники в ФСБ, что "Елену Полынь подозревают в мошенничестве. Также выражается сомнение в возможности обвинения женщины, "которую ведущие российские масс-медиа называли главной ведьмой России и любимой ведьмой Путина".

Елена Суликова много раз появлялась на российском телевидении (например, в "Битве экстрасенсов"), и всегда под псевдонимом Полынь. Статус любимой ведьмы диктатора женщина получила в 2019 году, после трансляции в телеэфире "ведьминского съезда" для "поднятия рейтинга Путина". Этот съезд и его съемку организовала мэрия Москвы при поддержке и участии депутатов Госдумы.

Как сообщал OBOZ.UA, сам Путин во время публичных мероприятий под открытым небом начал носить бронежилет. Сделал он это по рекомендации спецслужб, решивших беспрецедентно усилить и до того высокий уровень охраны главы государства-агрессора.

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