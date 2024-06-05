Путин по рекомендации спецслужб начал носить бронежилет на публичных мероприятиях – росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин во время публичных мероприятий на открытом воздухе начал носить бронежилет. Сделал он это по рекомендации спецслужб, которые решили беспрецедентно усилить и до того высокий уровень охраны главы страны-агрессора.

Об этом пишет The Moscow Times, ссылаясь на двух российских чиновников и источник, близкий к Кремлю. Один из собеседников издания сказал, что Путин начал носить бронежилет еще в 2023 году по рекомендации Федеральной службы охраны и Службы безопасности президента.

"В этом году 9 мая во время парада начальник совершенно точно был в скрытом бронежилете. И эта мера предосторожности, я считаю, правильная", – сказал чиновник.

Британский консультант по вопросам безопасности Джейд Миллер подтвердила его слова. Изучив видеоматериалы, она тоже пришла к выводу, что 9 мая Путин был в бронежилете.

"Путин ходит довольно скованно, и на спине его пальто не видно естественных складок при ходьбе и рукопожатии военнослужащих. Верхняя часть тела Путина выглядит неестественно, а его плечи кажутся довольно широкими и квадратными, не видно формы спины и лопаток", – сказала эксперт.

Она добавила, что по поведению российского диктатора можно сделать вывод, что под его пальто надето что-то, что доставляет ему дискомфорт при ходьбе. Вероятно, это был баллистический жилет.

При этом официально Кремль продолжает отвергает необходимость повышения мер безопасности для Путина.

"Меры безопасности на обычном уровне. Делается то, что нужно для обеспечения безопасности президента", – говорил в середине мая пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, комментируя покушение на словацкого премьера Роберта Фицо.

Как сообщал OBOZ.UA, в Алтайском крае страны-агрессора России 30 мая якобы произошел пожар на территории резиденции российского диктатора Владимира Путина. Одно из зданий сгорело полностью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!