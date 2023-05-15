В Подмосковье россиянин вызвал полицию из-за воздушного змея: испугался 'беспилотника'

В РФ наблюдается повышенное беспокойство среди россиян относительно учащения случаев появления беспилотных летательных аппаратов на их территории. Так, недавно житель Подмосковья ошибочно принял воздушного змея за дрон и срочно позвонил в полицию.

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Об этом инциденте пишут российские СМИ. Мужчина в Подмосковье испугался воздушного змея, который запустили мама с детьми в Кашире под Москвой, и позвонил в полицию, думая, что это дрон.

Мужчина из Подмосковья подумал, что за ним наблюдает беспилотный аппарат, когда увидел в небе воздушного змея. Согласно его словам, дрон якобы висел на высоте 100 метров над его дачей.

Полицейские, прибывшие на место, выяснили, что "опасный дрон" на самом деле является воздушным змеем, запущенным его соседкой.

Тем не менее, мужчина продолжал нервничать из-за присутствия воздушного змея в небе.

Как писал OBOZREVATEL:

– Российский генерал Сергей Липовой жаловался, что 9 мая Москву якобы пытались атаковать почти сотней беспилотников. Он утверждает, что атаки осуществлялись с территории Украины и из Московской области РФ.

– 11 мая БПЛА атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области России. В результате "частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов", признали пропагандисты.

– Жительница Санкт-Петербурга увидела в небе "беспилотник" и подняла на ноги местную полицию. Оказалось, что это была обычная чайка.

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